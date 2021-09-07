Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki madende dokuz kişi öldü

Rus basınına konuşan Lugansk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Servisi’nden bir kaynak, Krasnıy Partizan isimli madende ulaşım için kullanılan kafesin halatının koptuğunu söyledi.Kaynak, “Kaza sonucunda ön verilere göre dokuz kişi hayatını kaybetti” dedi.Kaynak halat koptuğu sırada kafeste 25 kişi olduğunu, diğer kişilerin akıbetinin henüz bilinmediğini ifade etti.
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Çernovopartizansk kentindeki ‘Krasnıy Partizan’ isimli madende bir ulaşım için kullanılan kafesin halatı koptu. Olay sonucunda ön verilere göre dokuz kişi hayatını kaybetti.
Rus basınına konuşan Lugansk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Servisi’nden bir kaynak, Krasnıy Partizan isimli madende ulaşım için kullanılan kafesin halatının koptuğunu söyledi.
Kaynak, “Kaza sonucunda ön verilere göre dokuz kişi hayatını kaybetti” dedi.
Kaynak halat koptuğu sırada kafeste 25 kişi olduğunu, diğer kişilerin akıbetinin henüz bilinmediğini ifade etti.