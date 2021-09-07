https://tr.sputniknews.com/20210907/lugansk-halk-cumhuriyetindeki-madende-dokuz-kisi-oldu-1048689082.html

Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki madende dokuz kişi öldü

Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki madende dokuz kişi öldü

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Çernovopartizansk kentindeki ‘Krasnıy Partizan’ isimli madende bir ulaşım için... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T14:47+0300

2021-09-07T14:47+0300

2021-09-07T14:47+0300

lugansk

ukrayna

maden

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Rus basınına konuşan Lugansk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Servisi’nden bir kaynak, Krasnıy Partizan isimli madende ulaşım için kullanılan kafesin halatının koptuğunu söyledi.Kaynak, “Kaza sonucunda ön verilere göre dokuz kişi hayatını kaybetti” dedi.Kaynak halat koptuğu sırada kafeste 25 kişi olduğunu, diğer kişilerin akıbetinin henüz bilinmediğini ifade etti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lugansk, ukrayna, maden