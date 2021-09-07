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Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki madende dokuz kişi öldü
Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki madende dokuz kişi öldü
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Çernovopartizansk kentindeki ‘Krasnıy Partizan’ isimli madende bir ulaşım için... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T14:47+0300
2021-09-07T14:47+0300
lugansk
ukrayna
maden
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Rus basınına konuşan Lugansk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Servisi’nden bir kaynak, Krasnıy Partizan isimli madende ulaşım için kullanılan kafesin halatının koptuğunu söyledi.Kaynak, “Kaza sonucunda ön verilere göre dokuz kişi hayatını kaybetti” dedi.Kaynak halat koptuğu sırada kafeste 25 kişi olduğunu, diğer kişilerin akıbetinin henüz bilinmediğini ifade etti.
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lugansk, ukrayna, maden

Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki madende dokuz kişi öldü

14:47 07.09.2021
© Flickr / Igor MazurovLugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© Flickr / Igor Mazurov
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Çernovopartizansk kentindeki ‘Krasnıy Partizan’ isimli madende bir ulaşım için kullanılan kafesin halatı koptu. Olay sonucunda ön verilere göre dokuz kişi hayatını kaybetti.
Rus basınına konuşan Lugansk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Servisi’nden bir kaynak, Krasnıy Partizan isimli madende ulaşım için kullanılan kafesin halatının koptuğunu söyledi.
Kaynak, “Kaza sonucunda ön verilere göre dokuz kişi hayatını kaybetti” dedi.
Kaynak halat koptuğu sırada kafeste 25 kişi olduğunu, diğer kişilerin akıbetinin henüz bilinmediğini ifade etti.
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