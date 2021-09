Mesut Özil'in menajerinden Katar iddialarına yanıt

https://tr.sputniknews.com/20210907/mesut-ozilin-menajerinden-katar-iddialarina-yanit-1048684857.html

Mesut Özil'in menajeri, futbolcunun Katar ziyareti sonrası ileri sürülen transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçeli futbolcunun Katar'a transfer olacağı söylentilerine yanıt verdi.Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Söğüt, 'Özil'in Fenerbahçe sevgisi ile büyüdüğünü ve şimdi o formayı giymenin duygusunu yaşadığını' söyledi. Söğüt, "Çok mutlu ve her zaman Fenerbahçe’nin başarısı için görev verildiği anda elinden geleni veren bir topçu. Bazı futbolcular vardır başka kulüp bulamadıkları için Türkiye’ye gelirler. Mesut ise her zaman planladığı ve istediği için geldi. Para için değil" ifadesine yer verdiği açıklamasına şöyle devam etti:"Katar seyahatine gelince... Mesut daha 3 yıl Fenerbahçe’de futbol oynayacak. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Katar’a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti."'Her oyuncu ilk 11'i ister'Söğüt, Özil'in herkes gibi ilk 11'de oynamak istediğini söyleyerek, "Zaten doğal olan da budur. Eğer bir futbolcu 11'de oynamadığında mutlu ise bir sorun var demektir. Mesut, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak için sahada her şeyi yapmaya hazır" dedi.

