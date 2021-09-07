https://tr.sputniknews.com/20210907/meteorolojiden-12-il-icin-sari-kodlu-uyari-hizi-80-km-1048684429.html

Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı: Hızı 80 km

Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı: Hızı 80 km

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yapılan uyarıda rüzgarın hızının 80 km'ye kadar çıkarmasının beklendiği belirtildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T13:00+0300

2021-09-07T13:00+0300

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yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

muğla

sağanak yağış

rüzgar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan sarı kodlu uyarıda; Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de vatandaşların ve yetkililerin olumsuz durumlara karşı dikkatli olması gerektiği açıklandı.Sağanak ve gök gürültülü yağışMGM'nin hava tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altındaHava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, muğla, sağanak yağış, rüzgar