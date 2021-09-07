https://tr.sputniknews.com/20210907/meteorolojiden-12-il-icin-sari-kodlu-uyari-hizi-80-km-1048684429.html
Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı: Hızı 80 km
Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı: Hızı 80 km
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yapılan uyarıda rüzgarın hızının 80 km'ye kadar çıkarmasının beklendiği belirtildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T13:00+0300
2021-09-07T13:00+0300
2021-09-07T13:01+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
muğla
sağanak yağış
rüzgar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan sarı kodlu uyarıda; Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de vatandaşların ve yetkililerin olumsuz durumlara karşı dikkatli olması gerektiği açıklandı.Sağanak ve gök gürültülü yağışMGM'nin hava tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altındaHava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, muğla, sağanak yağış, rüzgar
Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı: Hızı 80 km
13:00 07.09.2021 (güncellendi: 13:01 07.09.2021)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yapılan uyarıda rüzgarın hızının 80 km'ye kadar çıkarmasının beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan sarı kodlu uyarıda; Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de vatandaşların ve yetkililerin olumsuz durumlara karşı dikkatli olması gerektiği açıklandı.
Sağanak ve gök gürültülü yağış
MGM'nin hava tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'
nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla
'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana
'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Artvin,
Erzurum, Kars ve Ardahan
çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.