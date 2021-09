https://tr.sputniknews.com/20210907/misk-ordegi-insanlar-gibi-kufur-etmeyi-ogrendi-1048688773.html

Misk Ördeği, insanlar gibi küfür etmeyi öğrendi

Misk Ördeği, insanlar gibi küfür etmeyi öğrendi

Avustralya'da yapılan araştırma, Minsk Ördeklerinin ötücü kuşlar ve papağanlarla karşılaştırılabilir düzeyde ses taklidi yeteneklerinin olduğunu ortaya koydu... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T14:41+0300

2021-09-07T14:41+0300

2021-09-07T14:41+0300

avustralya

küfür etmek

araştırma

ördek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048688577_0:42:991:599_1920x0_80_0_0_6b43af6e178a4b551d22979d67e30a05.jpg

Philosophical Transactions of the Royal Society B isimli araştırma dergisinin son sayısında Avustralya'daki misk ördeklerinin gelişmiş düzeyde ses öğrenme ve taklit etme becerilerinin olduğunu ortaya koydu. Araştırma kapsamında Avustralya'nın başkenti Canberra'nın güneybatısındaki Tidbinbilla Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan Ripper isimli ördek de incelendi. Bilim insanları, Ripper'ın midilli homurdanması, kapı çarpması, insan öksürmesi ve muhtemelen eski bir bakıcısının favorisi sözünü olan 'salağın önde gideni' (You bloody fool) sözünü taklit edebildiğini belirledi. Çalışmada ördeğin çıkardığı seslere de yer verilirken, kayıtların 19 ve 26 Temmuz 1987'de, ördek yaklaşık dört yaşındayken yapıldığı belirtildi. Bilim insanları ayrıca, İngiltere'de yetiştirilen erkek bir misk ördeğinin de iki yaşındayken bakıcısının karakteristik öksürüğünü taklit ettiğini gözlemlediklerini bildirdi. "Bu sesler daha önce kaydedildi ancak hiçbir zaman ayrıntılı olarak analiz edilmedi ve vokal öğrenme araştırmacıları tarafından şimdiye kadar fark edilmedi" denilen araştırmada, "Diğer bireylerden öğrenilerek ses taklit eden sınırlı sayıda hayvan olduğunu biliyoruz. Çalışmamızda, ördeklerin de bu gruba dahil olduğunu kanıtladık" ifadeleri yer aldı.

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avustralya, küfür etmek, araştırma, ördek