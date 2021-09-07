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Necati Şaşmaz'ın avukatından 'ses kaydı' açıklaması
Necati Şaşmaz'ın avukatından 'ses kaydı' açıklaması
'Kurtlar Vadisi' adlı dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın kendini 'mehdi' ve 'seçilmiş kişi' olarak gördüğü ve çevresine de bunu... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T17:12+0300
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yaşam
necati şaşmaz
kurtlar vadisi
dizi
magazin
mehdi
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Mehdilik iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Necati Şaşmaz'a ait olduğu konuşulan bir ses kaydında, Şaşmaz'ın 'kendisinin seçilmiş kişi olduğunu söylediği' ileri sürüldü.'Ben maalesef seçildim'Haber Global'de yer alan habere göre; gazeteci İsmail Saymaz'ın yayınladığı ses kaydında, Şaşmaz'ın, kuzeni olduğu öne sürülen kişiye "Ben maalesef seçildim" dediği, kuzeninin ise "Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün" önerisinde bulunduğu belirtildi.'Ses kaydını kabul etmiyoruz'Ses kaydı iddialarının basında yer almasının ardından Necati Şaşmaz'ın avukatından açıklama geldi. Açıklamada, “Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz. Mahkemenin dosya üzerinde gizlilik kararı devam etmektedir. Gizliliği ihlal eden haberle ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaatta bulunduk” denildi.Necati Şaşmaz ve kuzenine ait olduğu öne sürülen ses kaydındaki diyaloglar ise şöyle:
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necati şaşmaz, kurtlar vadisi, dizi, magazin, mehdi

Necati Şaşmaz'ın avukatından 'ses kaydı' açıklaması

17:12 07.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeNecati Şaşmaz
Necati Şaşmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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'Kurtlar Vadisi' adlı dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın kendini 'mehdi' ve 'seçilmiş kişi' olarak gördüğü ve çevresine de bunu söylediği iddia edilen ses kayıtları gündeme geldi. Ses kaydından sonra Şaşmaz'ın avukatı açıklama yaptı.
Mehdilik iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Necati Şaşmaz'a ait olduğu konuşulan bir ses kaydında, Şaşmaz'ın 'kendisinin seçilmiş kişi olduğunu söylediği' ileri sürüldü.

'Ben maalesef seçildim'

Haber Global'de yer alan habere göre; gazeteci İsmail Saymaz'ın yayınladığı ses kaydında, Şaşmaz'ın, kuzeni olduğu öne sürülen kişiye "Ben maalesef seçildim" dediği, kuzeninin ise "Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün" önerisinde bulunduğu belirtildi.

'Ses kaydını kabul etmiyoruz'

Ses kaydı iddialarının basında yer almasının ardından Necati Şaşmaz'ın avukatından açıklama geldi. Açıklamada, “Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz. Mahkemenin dosya üzerinde gizlilik kararı devam etmektedir. Gizliliği ihlal eden haberle ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaatta bulunduk” denildi.
Necati Şaşmaz ve kuzenine ait olduğu öne sürülen ses kaydındaki diyaloglar ise şöyle:

"Necati Şaşmaz: Belki de binyıllardır peygamberden bu yana insanlardaki gönül bağı ile ruhsal bir şey yapıldı. Bulut gibi dedim ya, ruh parçası... Ondan bir parça aktarılarak bugünlere geldi. Bu ermiş insanlar ya da tasavvuf ocakları Budistlerde var, Musevilerde de. Sufizm ya da mistisizm bütün dinlerde var. Bunlar bize getirdiler belki. Bütün dinlerdeki tarikat ehilleri o ruhu getirdiler. O yüzden seçilmiş olmuş oluyorum ki İrfan abi. Onu alabilecek olan birisiyim ben. Anlatabildim mi? O gelen ruhu da alabilecek, o bilgiyi verebilecek. Ben bana verilenle onu birleştirip bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. Babamla konuşmam lazım.

İrfan T: Konuşacağın tek doğru insan orada.

Necati Şaşmaz: Böyle şeyleri hanıma anlattığım günün sabahı Mahir aradı. "Hayırdır gardaş?" "Enteresan bir rüya gördüm. Söylemek istedim" dedi. "Sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir yerdesin, miraç gibi bir yerdesin. Ama bir sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyor" dedi. Hazreti Muhammed'in yüzü oluyorum, bir ben oluyorum. Bir o oluyorum, bir o oluyorum. Ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim, havacı, asker kıyafeti, yüzbaşı. "Hayırdır?" dedim. "Ben hiç rüya görmem. Görsem de hatırlamam. Peygamber efendimizi gördüm ve sakalı makalı her şeyde sendin" dedi.

İrfan T: Herkes bir şey düşünüyor. Cesur olup söylemesine gerek var mı? Yok. Ben düşündüğüm şeyi mesela anama anlatmam. Zaten faydası da olmaz. Ama babaya sorman çok farklı bir şey.

Necati Şaşmaz: Gerekirse (Hazreti) İsmail gibi teslim olurum. "Al bıçağı" derim. Ben buna inanıyorum. Ya "Sen deccalsin lan" de, kes boğazımı. Ya da de ki: "Bunun delilini göster." Bunu yapacağım. Bu yola çıkım çünkü.

İrfan T: Bu yola itildin mi?

Necati Şaşmaz: Gerçekten öyle, itildim. Ben maalesef seçildim.

İrfan T: Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün.

Necati Şaşmaz: İcatlar yapıyorum. Bu icatlar dünya için önemli icatlar. Dünya için önemli icatlar değil mi?"

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