https://tr.sputniknews.com/20210907/ogluyla-kizi-anlasti-theodorakis-giritte-defnedilecek-1048679283.html

Oğluyla kızı anlaştı, Theodorakis Girit’te defnedilecek

Oğluyla kızı anlaştı, Theodorakis Girit’te defnedilecek

Ünlü besteci Theodorakis, yarın Atina’da düzenlenecek dini ayinden sonra, perşembe günü Girit’e defnedilecek. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T10:24+0300

2021-09-07T10:24+0300

2021-09-07T10:24+0300

yaşam

yunanistan

besteci

defin

mikis theodorakis

müzisyen

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Yunanistan'da, geçen hafta hayatını kaybeden 96 yaşındaki dünya çapında ünlü besteci Mikis Thedorakis’in nereye defnedileceği konusunda, kızı Margarita ve oğlu Yorgo arasındaki anlaşmazlık vardı.Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin aktardığı habere göre; Ünlü besteci, 2013’de yazdığı bir mektupta vasiyet ettiği ve oğlu Yorgo’nun da istediği gibi, Girit adasının Hanya şehrindeki Galatas köyünde defnedilecek.Theodorakis’in annesi Çeşmeli Apasia ve Giritli babası Yorgo’nun mezarları da Galatas köyünde bulunuyor.Atina Belediyesi, Theodorakis’in şehir merkezinde büstünün dikilmesini ve bir sokağa da adının verilmesini kararlaştırdı.

yunanistan

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yunanistan, besteci, defin, mikis theodorakis, müzisyen