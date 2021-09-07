Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210907/ogluyla-kizi-anlasti-theodorakis-giritte-defnedilecek-1048679283.html
Oğluyla kızı anlaştı, Theodorakis Girit’te defnedilecek
Oğluyla kızı anlaştı, Theodorakis Girit’te defnedilecek
Ünlü besteci Theodorakis, yarın Atina’da düzenlenecek dini ayinden sonra, perşembe günü Girit’e defnedilecek. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T10:24+0300
2021-09-07T10:24+0300
yaşam
yunanistan
besteci
defin
mikis theodorakis
müzisyen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103210/27/1032102751_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_bdfa09ff36b9f1832b148f3d975a3f82.jpg
Yunanistan'da, geçen hafta hayatını kaybeden 96 yaşındaki dünya çapında ünlü besteci Mikis Thedorakis’in nereye defnedileceği konusunda, kızı Margarita ve oğlu Yorgo arasındaki anlaşmazlık vardı.Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin aktardığı habere göre; Ünlü besteci, 2013’de yazdığı bir mektupta vasiyet ettiği ve oğlu Yorgo’nun da istediği gibi, Girit adasının Hanya şehrindeki Galatas köyünde defnedilecek.Theodorakis’in annesi Çeşmeli Apasia ve Giritli babası Yorgo’nun mezarları da Galatas köyünde bulunuyor.Atina Belediyesi, Theodorakis’in şehir merkezinde büstünün dikilmesini ve bir sokağa da adının verilmesini kararlaştırdı.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103210/27/1032102751_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_768256277cc2b9ab6504de64b321421e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, besteci, defin, mikis theodorakis, müzisyen

Oğluyla kızı anlaştı, Theodorakis Girit’te defnedilecek

10:24 07.09.2021
© REUTERS / Costas BaltasYunan Müzisyen Mikis Theodorakis
Yunan Müzisyen Mikis Theodorakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Costas Baltas
Abone ol
Ünlü besteci Theodorakis, yarın Atina’da düzenlenecek dini ayinden sonra, perşembe günü Girit’e defnedilecek.
Yunanistan'da, geçen hafta hayatını kaybeden 96 yaşındaki dünya çapında ünlü besteci Mikis Thedorakis’in nereye defnedileceği konusunda, kızı Margarita ve oğlu Yorgo arasındaki anlaşmazlık vardı.
Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin aktardığı habere göre; Ünlü besteci, 2013’de yazdığı bir mektupta vasiyet ettiği ve oğlu Yorgo’nun da istediği gibi, Girit adasının Hanya şehrindeki Galatas köyünde defnedilecek.
Theodorakis’in annesi Çeşmeli Apasia ve Giritli babası Yorgo’nun mezarları da Galatas köyünde bulunuyor.
Atina Belediyesi, Theodorakis’in şehir merkezinde büstünün dikilmesini ve bir sokağa da adının verilmesini kararlaştırdı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:42Müze sayısı arttı, ziyaretçi sayısı yüzde 70 azaldı
10:35Tanju Özcan: Mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı, annem ve babam hacı
10:26Kadınlara para verip falakaya yatıran adamın ifadesi ortaya çıktı: Fenomen olmak istiyordum
10:24Oğluyla kızı anlaştı, Theodorakis Girit’te defnedilecek
10:22Washington, Taliban hükümetini tanıyacak mı?: Biden'e göre 'o noktaya daha çok var'
10:16İYİ Partili Paçacı: Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor
10:09Tüketici Mahkemesi kararı: Taahhüt cayma bedeli geri ödenecek
10:05Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 gözaltı
10:00Bazı ev sahipleri mahkemenin yolunu tuttu: Kira davalarında büyük artış
09:49Özel uçakla İstanbul'a gelen Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı
09:44Öğrenci yurtları için başvurular başladı
09:43Metiner'den Cumhur İttifakı’na: Tuzağa düşmemek lazım
09:42Peru’da Sputnik V üretimi için fabrika kurulacak
09:25İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
09:23PCR şartına uymayanlar için ‘tazminat’ tartışması
09:23Selvi: Sosyal medya için Singapur modeli de mercek altına alındı
09:16THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: 'Yangınlarda lince kurban edildim'
08:56Tom Cruise’ın çalınan aracında yeni filminin kopyası olduğu açıklandı
08:34Ukraynalı modelin ölümünde dosya kapandı
08:0240 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 214 gözaltı