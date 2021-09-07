Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210907/ogrencilere-kira-tavsiyesi-sozlesmeye-madde-yazdirin-1048689572.html
Öğrencilere kira tavsiyesi: 'Sözleşmeye madde yazdırın'
Öğrencilere kira tavsiyesi: 'Sözleşmeye madde yazdırın'
Üniversitelerde yüz yüze eğitim 13 Eylül itibariyle başlayacak. Farklı şehirlerde okuyan öğrencilerse ev arayışlarına başladı. Öğrencilerin 'yeniden uzaktan... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T14:52+0300
2021-09-07T14:52+0300
türkiye
ev
öğrenci
sözleşme
tüketici başvuru merkezi
kiralık ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048359829_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c56d542f12794693172f2823ed2c3d21.jpg
Eğitimin yüz yüze yapılacağı kararının alınmasının ardından üniversite öğrencileri okullarının bulunduğu şehirlerde ev ve yurt arayışına başladı.Öğrenciler için, hem artan kira fiyatları nedeniyle hem de yeniden uzaktan eğitime geçilir mi endişesi ile ev bulmak zorlaştı. Ev arayan öğrencileri Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sözleşme yaparken ekstra bir madde eklenmesi konusunda uyardı.'bu maddeyi sözleşmeye koyarlarsa mahkemeye dahil gitmeye gerek kalmaz'Aydın Ağaoğlu "Kanunda 138. madde var. Yani bu maddeyi koymasa da öğrenci, okullar kapanırsa derhal yazılı olarak ev sahibine 'Ben öğrenci olarak oturduğum evinizde artık oturmamın anlamı kalmadı çünkü okullar kapandı' diye yazılı bir bilgilendirme yapıp terk edeceğini bildirirse yine öğrenciden ilave kira isteyemez ama bu maddeyi sözleşmeye koyarlarsa mahkemeye dahil gitmeye gerek kalmadan kolayca köyüne dönüp bu kiradan da kurtulabilir" diye konuştu.‘Bu madde konulursa öğrencinin lehine olacaktır’Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim avukat İzzet Doğan da "Kiracı kira süresi dolmadan konuttan çıkarsa bunun sonucuna katlanmak zorundadır ama oraya 'yurt veya okul kapandığı zaman, kira sözleşmesi fesih edilecektir' maddesi konulduğunda bu kiracının öğrencinin lehine olacaktır. Sözleşme yapılırken, bu konulan madde kiracı lehine bir maddedir, konut sahibi o maddeyi kullanamaz, yine de kiracı bu hakka sahip olduğunu belirtmekte fayda var" dedi.'Ev sahipleri tarafından çoğunlukla bu talep olumsuz karşılandı'Konut ve proje uzmanı gayrimenkul danışmanı Aydın Mermer ise, "Sözleşmeye madde ekletmek isteyen öğrenciler oldu. Ev sahipleri tarafından çoğunlukla bu talep olumsuz karşılandı. Eklemek istedikleri madde şöyle pandemi durumunda sözleşmenin feshi ile ilgili bir madde ekletmek istediler ama burada da ev sahipleri sonra yaşayacakları bir zarardan dolayı çoğu kişi olumsuz baktı. Sözleşmeye bu maddeyi ekletemediği için evi kiralamaktan vazgeçen öğrenciler oldu" şeklinde konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048359829_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_69afd0844b154f7734032bb7811d6997.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ev, öğrenci, sözleşme, tüketici başvuru merkezi, kiralık ev

Öğrencilere kira tavsiyesi: 'Sözleşmeye madde yazdırın'

14:52 07.09.2021
© DHAEskişehir, ev, konut, kiralık evler
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
Abone ol
Üniversitelerde yüz yüze eğitim 13 Eylül itibariyle başlayacak. Farklı şehirlerde okuyan öğrencilerse ev arayışlarına başladı. Öğrencilerin 'yeniden uzaktan eğitime geçilirse mağdur olurum' endişesi üzerine Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tavsiyede bulundu.
Eğitimin yüz yüze yapılacağı kararının alınmasının ardından üniversite öğrencileri okullarının bulunduğu şehirlerde ev ve yurt arayışına başladı.
Öğrenciler için, hem artan kira fiyatları nedeniyle hem de yeniden uzaktan eğitime geçilir mi endişesi ile ev bulmak zorlaştı. Ev arayan öğrencileri Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sözleşme yaparken ekstra bir madde eklenmesi konusunda uyardı.

'bu maddeyi sözleşmeye koyarlarsa mahkemeye dahil gitmeye gerek kalmaz'

Aydın Ağaoğlu "Kanunda 138. madde var. Yani bu maddeyi koymasa da öğrenci, okullar kapanırsa derhal yazılı olarak ev sahibine 'Ben öğrenci olarak oturduğum evinizde artık oturmamın anlamı kalmadı çünkü okullar kapandı' diye yazılı bir bilgilendirme yapıp terk edeceğini bildirirse yine öğrenciden ilave kira isteyemez ama bu maddeyi sözleşmeye koyarlarsa mahkemeye dahil gitmeye gerek kalmadan kolayca köyüne dönüp bu kiradan da kurtulabilir" diye konuştu.

‘Bu madde konulursa öğrencinin lehine olacaktır’

Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim avukat İzzet Doğan da "Kiracı kira süresi dolmadan konuttan çıkarsa bunun sonucuna katlanmak zorundadır ama oraya 'yurt veya okul kapandığı zaman, kira sözleşmesi fesih edilecektir' maddesi konulduğunda bu kiracının öğrencinin lehine olacaktır. Sözleşme yapılırken, bu konulan madde kiracı lehine bir maddedir, konut sahibi o maddeyi kullanamaz, yine de kiracı bu hakka sahip olduğunu belirtmekte fayda var" dedi.

'Ev sahipleri tarafından çoğunlukla bu talep olumsuz karşılandı'

Konut ve proje uzmanı gayrimenkul danışmanı Aydın Mermer ise, "Sözleşmeye madde ekletmek isteyen öğrenciler oldu. Ev sahipleri tarafından çoğunlukla bu talep olumsuz karşılandı. Eklemek istedikleri madde şöyle pandemi durumunda sözleşmenin feshi ile ilgili bir madde ekletmek istediler ama burada da ev sahipleri sonra yaşayacakları bir zarardan dolayı çoğu kişi olumsuz baktı. Sözleşmeye bu maddeyi ekletemediği için evi kiralamaktan vazgeçen öğrenciler oldu" şeklinde konuştu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:58Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin kişiye istihdam sağlanacak
14:52İzmit Körfezi'nde flamingolardan görsel şölen
14:52Öğrencilere kira tavsiyesi: 'Sözleşmeye madde yazdırın'
14:49Av sezonu başladı: Balık fiyatlarında düşüş olur mu?
14:49Hong Kong, Çin ana karasından yolculuk edenlere karantina şartını kaldırıyor
14:47Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki madende dokuz kişi öldü
14:41Misk Ördeği, insanlar gibi küfür etmeyi öğrendi
14:32Haluk Levent: Kovid testim negatif
14:28Antalya'da deprem
14:28FETÖ itirafçısı eski Kara Harp Okulu öğrencisi: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılar
14:17Barcelona Başkanı Laporta, Avrupa Süper Ligi'nin hayata geçirilmesinin engellenemeyeceğini savundu
14:14En az bir doz aşı olanlar için piyango kampanyası
14:09Hindistan’da yarasaların taşıdığı virüs nedeniyle yüzlerce kişi karantinada
14:06Akşener: Biz 'her kafadan bir ses çıkıyor' diye tanımlanan bir siyasi yapıyız, demokrasi bu
14:03Prof. Veysel Ulusoy’dan OVP yorumu: Cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için lükstür
13:59Rusya'da vaka sayısı 2.5 ay aradan sonra 17 bin 500'ün altına düştü
13:54Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası
13:50Ayakkabı ihracatında rekor
13:42Tedbirlere uymayıp 8 kişiye koronavirüs bulaştıran kişiye 5 yıl hapis cezası verildi
13:40Kim Kardashian'ın 'sahte' kripto para reklamına İngiltere'den tepki