https://tr.sputniknews.com/20210907/orman-genel-mudurlugu-bugun-cikan-7-orman-yangininin-tamamini-kontrol-altina-aldik-1048671054.html

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık

Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T00:08+0300

2021-09-07T00:08+0300

2021-09-07T00:08+0300

türkiye

yangın

orman yangını

açıklama

orman genel müdürlüğü

tarım ve orman bakanlığı

yangın söndürme

twitter

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Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili yapılan paylaşımda, “Orman yangınlarını önlemek yüzde 90 sizin elinizde. Orman yangınları yüzde 90 insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Dikkatli ol, yangını önle sebep olma. Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık” ifadelerine yer verildi.Yapılan paylaşıma göre İzmir Torbalı, Hatay Ballıöz ve Habibinaccar, Manisa Gölmarmara ve Kırkağaç, Edirne Keşan’da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alınırken, Bitlis Mutki’de yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.

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