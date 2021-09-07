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https://tr.sputniknews.com/20210907/orman-genel-mudurlugu-bugun-cikan-7-orman-yangininin-tamamini-kontrol-altina-aldik-1048671054.html
Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık
Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık
Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T00:08+0300
2021-09-07T00:08+0300
türkiye
yangın
orman yangını
açıklama
orman genel müdürlüğü
tarım ve orman bakanlığı
yangın söndürme
twitter
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Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili yapılan paylaşımda, “Orman yangınlarını önlemek yüzde 90 sizin elinizde. Orman yangınları yüzde 90 insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Dikkatli ol, yangını önle sebep olma. Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık” ifadelerine yer verildi.Yapılan paylaşıma göre İzmir Torbalı, Hatay Ballıöz ve Habibinaccar, Manisa Gölmarmara ve Kırkağaç, Edirne Keşan’da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alınırken, Bitlis Mutki’de yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.
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yangın, orman yangını, açıklama, orman genel müdürlüğü, tarım ve orman bakanlığı, yangın söndürme, twitter

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık

00:08 07.09.2021
© REUTERS / Alkis KonstantinidisYangın söndürme uçağı
Yangın söndürme uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
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Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi.
Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili yapılan paylaşımda, “Orman yangınlarını önlemek yüzde 90 sizin elinizde. Orman yangınları yüzde 90 insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Dikkatli ol, yangını önle sebep olma. Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık” ifadelerine yer verildi.
Yapılan paylaşıma göre İzmir Torbalı, Hatay Ballıöz ve Habibinaccar, Manisa Gölmarmara ve Kırkağaç, Edirne Keşan’da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alınırken, Bitlis Mutki’de yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.
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