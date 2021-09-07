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Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Osmaniye'de, hafif ticari aracın, aynı istikamette ilerleyen TIR'a yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T00:25+0300
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osmaniye
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kaza
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Hafif ticari araç sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan Seyfettin Çelik yönetimindeki TIR'a yandan çarptı.Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan dördü çocuk 5 kişi ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 8 yaşındaki A.K. de hayatını kaybederken, 13 yaşındaki Z.Ş.K. ve 50 yaşındaki Z.C.’nin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ismi öğrenilemeyen diğer yaralı kadının ise kaza yerinde ayakta tedavi gördüğü öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik süren çalışması sonucunda çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

00:25 07.09.2021
© DHAOsmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı
Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
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Osmaniye'de, hafif ticari aracın, aynı istikamette ilerleyen TIR'a yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.
Hafif ticari araç sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan Seyfettin Çelik yönetimindeki TIR'a yandan çarptı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta yolcu olarak bulunan dördü çocuk 5 kişi ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 8 yaşındaki A.K. de hayatını kaybederken, 13 yaşındaki Z.Ş.K. ve 50 yaşındaki Z.C.’nin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ismi öğrenilemeyen diğer yaralı kadının ise kaza yerinde ayakta tedavi gördüğü öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik süren çalışması sonucunda çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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