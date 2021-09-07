https://tr.sputniknews.com/20210907/otele-kadin-misafir-cagiran-5-hollanda-u19-futbolcusu-kadro-disi-kaldi-1048702294.html

Otele kadın misafir çağıran 5 Hollanda U19 futbolcusu kadro dışı kaldı

Otele kadın misafir çağıran 5 Hollanda U19 futbolcusu kadro dışı kaldı

Kaldıkları otele kadın misafirlerini çağıran Hollanda U19 Takımı'ndan 5 futbolcu, pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T20:37+0300

2021-09-07T20:37+0300

2021-09-07T20:37+0300

yaşam

hollanda

otel

kadın

kadro dışı

milli takım

misafir

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The Telegraph’ın aktardığı habere göre, İtalya ile yapılacak hazırlık maçı öncesinde, PSG'li Xavi Simons, Ajax’lı Naci Ünüvar, Ar’jany Marth, Rio Hillen ve Feyenoord’lu Mimeirhel Benita, kaldıkları otelde kadın misafirlerini ağırladılar.5 futbolcunun odalarından gelen yüksek sesli müziğin şüphe uyandırmasının ardından odalarda kadın misafirlerin futbolcularca ağırlandığı ortaya çıktı.U19 Milli Takım Sözcüsü'nün aktardığına göre, 5 futbolcunun pandemi kurallarını ihlal ettiğini söyleyen teknik direktör Bert Konterman, oyuncuların kadrodan çıkarılması kararını verdi.Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise futbolcuların kulüplerine geri gönderildiği bildirildi.Öte yandan, 5 futbolcunun yokluğunda Hollanda, İtalya U19 Takımı'na 3-0 yenildi.

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hollanda, otel, kadın, kadro dışı, milli takım, misafir