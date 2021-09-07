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Otele kadın misafir çağıran 5 Hollanda U19 futbolcusu kadro dışı kaldı
Otele kadın misafir çağıran 5 Hollanda U19 futbolcusu kadro dışı kaldı
Kaldıkları otele kadın misafirlerini çağıran Hollanda U19 Takımı'ndan 5 futbolcu, pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T20:37+0300
2021-09-07T20:37+0300
yaşam
hollanda
otel
kadın
kadro dışı
milli takım
misafir
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The Telegraph’ın aktardığı habere göre, İtalya ile yapılacak hazırlık maçı öncesinde, PSG'li Xavi Simons, Ajax’lı Naci Ünüvar, Ar’jany Marth, Rio Hillen ve Feyenoord’lu Mimeirhel Benita, kaldıkları otelde kadın misafirlerini ağırladılar.5 futbolcunun odalarından gelen yüksek sesli müziğin şüphe uyandırmasının ardından odalarda kadın misafirlerin futbolcularca ağırlandığı ortaya çıktı.U19 Milli Takım Sözcüsü'nün aktardığına göre, 5 futbolcunun pandemi kurallarını ihlal ettiğini söyleyen teknik direktör Bert Konterman, oyuncuların kadrodan çıkarılması kararını verdi.Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise futbolcuların kulüplerine geri gönderildiği bildirildi.Öte yandan, 5 futbolcunun yokluğunda Hollanda, İtalya U19 Takımı'na 3-0 yenildi.
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hollanda, otel, kadın, kadro dışı, milli takım, misafir

Otele kadın misafir çağıran 5 Hollanda U19 futbolcusu kadro dışı kaldı

20:37 07.09.2021
© AP Photo / Jean-Francois BadiasXavi Simons
Xavi Simons - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Kaldıkları otele kadın misafirlerini çağıran Hollanda U19 Takımı'ndan 5 futbolcu, pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı.
The Telegraph’ın aktardığı habere göre, İtalya ile yapılacak hazırlık maçı öncesinde, PSG'li Xavi Simons, Ajax’lı Naci Ünüvar, Ar’jany Marth, Rio Hillen ve Feyenoord’lu Mimeirhel Benita, kaldıkları otelde kadın misafirlerini ağırladılar.
5 futbolcunun odalarından gelen yüksek sesli müziğin şüphe uyandırmasının ardından odalarda kadın misafirlerin futbolcularca ağırlandığı ortaya çıktı.
U19 Milli Takım Sözcüsü'nün aktardığına göre, 5 futbolcunun pandemi kurallarını ihlal ettiğini söyleyen teknik direktör Bert Konterman, oyuncuların kadrodan çıkarılması kararını verdi.
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise futbolcuların kulüplerine geri gönderildiği bildirildi.
Öte yandan, 5 futbolcunun yokluğunda Hollanda, İtalya U19 Takımı'na 3-0 yenildi.
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