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Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
En son "Yasak Elma" dizinde rol alan ünlü oyuncu, tiyatrocu İncilay Şahin hayatını kaybetti. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T12:11+0300
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türkiye
yasak elma
tiyatro
incilay şahin
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Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İncilay Şahin 60 yaşında hayatını kaybetti. İncilay Şahin'in ölüm haberini Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından duyurdu.Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.
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yasak elma, tiyatro, incilay şahin

Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

12:11 07.09.2021
© DHAAdını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları, Yasak Elma gibi çok sayıda dizide oynayan ünlü tiyatrocu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları, Yasak Elma gibi çok sayıda dizide oynayan ünlü tiyatrocu İncilay Şahin hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
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En son "Yasak Elma" dizinde rol alan ünlü oyuncu, tiyatrocu İncilay Şahin hayatını kaybetti.
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İncilay Şahin 60 yaşında hayatını kaybetti. İncilay Şahin'in ölüm haberini Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından duyurdu.
Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.
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