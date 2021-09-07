Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İncilay Şahin 60 yaşında hayatını kaybetti. İncilay Şahin'in ölüm haberini Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından duyurdu.Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.
En son "Yasak Elma" dizinde rol alan ünlü oyuncu, tiyatrocu İncilay Şahin hayatını kaybetti.
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İncilay Şahin 60 yaşında hayatını kaybetti. İncilay Şahin'in ölüm haberini Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından duyurdu.
Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.