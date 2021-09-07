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Özel uçakla İstanbul'a gelen Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı
Özel uçakla İstanbul'a gelen Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı
Libya'da tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakılan Sadi Kaddafi, özel bir jetle İstanbul'a geldi. Kaddafi'nin özel uçakta çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T09:49+0300
2021-09-07T09:49+0300
2021-09-07T10:01+0300
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libya
muammer kaddafi
sadi kaddafi
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Arap Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi, serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldi.Libya'da yayın yapan February kanalı, Kadafi'nin özel uçak için çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Sadi, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakılmıştı.
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Özel uçakla İstanbul'a gelen Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı 09:49 07.09.2021 (güncellendi: 10:01 07.09.2021)
Libya'da tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakılan Sadi Kaddafi, özel bir jetle İstanbul'a geldi. Kaddafi'nin özel uçakta çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.
Arap Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi, serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldi.
Libya'da yayın yapan February kanalı, Kadafi'nin özel uçak için çekilmiş fotoğrafını yayımladı.
Sadi, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakılmıştı.