Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210907/ozel-ucakla-istanbula-gelen-sadi-kaddafiden-ilk-goruntu-1048678278.html
Özel uçakla İstanbul'a gelen Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı
Özel uçakla İstanbul'a gelen Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı
Libya'da tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakılan Sadi Kaddafi, özel bir jetle İstanbul'a geldi. Kaddafi'nin özel uçakta çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T09:49+0300
2021-09-07T10:01+0300
dünya
istanbul
libya
muammer kaddafi
sadi kaddafi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048678232_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_70dd84a5a732b1cd3cd255196aa9f996.jpg
Arap Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi, serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldi.Libya'da yayın yapan February kanalı, Kadafi'nin özel uçak için çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Sadi, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakılmıştı.
istanbul
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048678232_175:0:1894:1289_1920x0_80_0_0_d031c704a6321aeb30917dc4449b5b06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, libya, muammer kaddafi, sadi kaddafi

Özel uçakla İstanbul'a gelen Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı

09:49 07.09.2021 (güncellendi: 10:01 07.09.2021)
© REUTERS / Ismail ZetouniSadi Kaddafi
Sadi Kaddafi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Ismail Zetouni
Abone ol
Libya'da tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakılan Sadi Kaddafi, özel bir jetle İstanbul'a geldi. Kaddafi'nin özel uçakta çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.
Arap Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi, serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldi.
Libya'da yayın yapan February kanalı, Kadafi'nin özel uçak için çekilmiş fotoğrafını yayımladı.
Sadi, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakılmıştı.
120000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:22Washington, Taliban hükümetini tanıyacak mı?: Biden'e göre 'o noktaya daha çok var'
10:16İYİ Partili Paçacı: Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor
10:09Tüketici Mahkemesi kararı: Taahhüt cayma bedeli geri ödenecek
10:05Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 gözaltı
10:00Bazı ev sahipleri mahkemenin yolunu tuttu: Kira davalarında büyük artış
09:49Özel uçakla İstanbul'a gelen Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı
09:44Öğrenci yurtları için başvurular başladı
09:43Metiner'den Cumhur İttifakı’na: Tuzağa düşmemek lazım
09:42Peru’da Sputnik V üretimi için fabrika kurulacak
09:25İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
09:23PCR şartına uymayanlar için ‘tazminat’ tartışması
09:23Selvi: Sosyal medya için Singapur modeli de mercek altına alındı
09:16THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: 'Yangınlarda lince kurban edildim'
08:56Tom Cruise’ın çalınan aracında yeni filminin kopyası olduğu açıklandı
08:34Ukraynalı modelin ölümünde dosya kapandı
08:0240 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 214 gözaltı
07:54Esenler'de seyir halindeki araçlardan ateş açtılar
07:38Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı
07:05Washington'dan Teksas'taki kürtaj yasağıyla ilgili açıklama: 'Müsamaha gösterilmeyecek'
06:59İstanbul'da kadınlara taciz ve saldırı: Saçından tutup sürüklemeye çalıştı