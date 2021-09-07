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'Palu ailesi' davasında karar
'Palu ailesi' davasında karar
Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davada, cinayet sanığı Tuncer Ustael 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 7 yıl hapis... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:59+0300
2021-09-07T15:59+0300
türkiye
hapis cezası
dava
ağırlaştırılmış müebbet
tuncer ustael
palu ailesi
havva palu
meryem tahnal
palu ailesi olayı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak bilinen ve haklarında verilen karar usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulan 6 kişinin yeniden yargılandığı davada karar verildi.Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar suça sürüklenen çocuk F.P. ve Havva Palu ile tutuklu sanıklar Ayşe Palu ve Emine Ustael hazır bulundu. Tutuklu sanıklar İsa Palu ve Tuncer Ustael ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.Mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Havva Palu'nun kızı Meryem Tahnal'ın öldürülmesi eylemine iştirak ettiği hususunda kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.Duruşmada, sanık ve avukatların esasa ilişkin beyanda bulunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.Heyet, sanık Tuncer Ustael'i, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı' kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'kredi kartının kötüye kullanılması' suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezasına çarptırdı.Sanık Emine Ustael'i 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, Havva, İsa ve Ayşe Palu'yu, 'kasten öldürmeye yardım etme' ve 'hürriyetin kısıtlanması' suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum etti.Heyet, F.P'ye suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210609/palu-davasinda-tuncer-ustael-cinayetin-tarihini-verdi-1044695310.html
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hapis cezası, dava, ağırlaştırılmış müebbet, tuncer ustael, palu ailesi, havva palu, meryem tahnal, palu ailesi olayı

'Palu ailesi' davasında karar

15:59 07.09.2021
© AATuncer Ustael
Tuncer Ustael - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
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Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davada, cinayet sanığı Tuncer Ustael 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 7 yıl hapis, 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 14 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak bilinen ve haklarında verilen karar usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulan 6 kişinin yeniden yargılandığı davada karar verildi.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar suça sürüklenen çocuk F.P. ve Havva Palu ile tutuklu sanıklar Ayşe Palu ve Emine Ustael hazır bulundu. Tutuklu sanıklar İsa Palu ve Tuncer Ustael ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.
Mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Havva Palu'nun kızı Meryem Tahnal'ın öldürülmesi eylemine iştirak ettiği hususunda kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.
Duruşmada, sanık ve avukatların esasa ilişkin beyanda bulunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Heyet, sanık Tuncer Ustael'i, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı' kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'kredi kartının kötüye kullanılması' suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezasına çarptırdı.
Sanık Emine Ustael'i 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, Havva, İsa ve Ayşe Palu'yu, 'kasten öldürmeye yardım etme' ve 'hürriyetin kısıtlanması' suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum etti.
Heyet, F.P'ye suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Tuncer Ustael - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2021
DÜNYA
Palu ailesi davasında Tuncer Ustael, cinayetin tarihini verdi
9 Haziran , 16:27
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