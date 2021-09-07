https://tr.sputniknews.com/20210907/palu-ailesi-davasinda-karar-1048693159.html

'Palu ailesi' davasında karar

'Palu ailesi' davasında karar

Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davada, cinayet sanığı Tuncer Ustael 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 7 yıl hapis... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T15:59+0300

2021-09-07T15:59+0300

2021-09-07T15:59+0300

türkiye

hapis cezası

dava

ağırlaştırılmış müebbet

tuncer ustael

palu ailesi

havva palu

meryem tahnal

palu ailesi olayı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak bilinen ve haklarında verilen karar usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulan 6 kişinin yeniden yargılandığı davada karar verildi.Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar suça sürüklenen çocuk F.P. ve Havva Palu ile tutuklu sanıklar Ayşe Palu ve Emine Ustael hazır bulundu. Tutuklu sanıklar İsa Palu ve Tuncer Ustael ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.Mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Havva Palu'nun kızı Meryem Tahnal'ın öldürülmesi eylemine iştirak ettiği hususunda kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.Duruşmada, sanık ve avukatların esasa ilişkin beyanda bulunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.Heyet, sanık Tuncer Ustael'i, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı' kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'kredi kartının kötüye kullanılması' suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezasına çarptırdı.Sanık Emine Ustael'i 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, Havva, İsa ve Ayşe Palu'yu, 'kasten öldürmeye yardım etme' ve 'hürriyetin kısıtlanması' suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum etti.Heyet, F.P'ye suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210609/palu-davasinda-tuncer-ustael-cinayetin-tarihini-verdi-1044695310.html

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