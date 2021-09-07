Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210907/pcr-sartina-uymayanlar-icin-tazminat-tartismasi-1048677439.html
PCR şartına uymayanlar için ‘tazminat’ tartışması
PCR şartına uymayanlar için ‘tazminat’ tartışması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın özel sektörde işverenlerin aşısız çalışanlardan PCR testi isteyebileceğini öngören yazısı tartışma yarattı. Test... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T09:23+0300
2021-09-07T09:23+0300
türkiye
tazminat
işçi
tazminat davası
işveren
koronavirüs
pcr
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045058170_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_bbfb947c3c1f2afd50c93ba010c2f6a7.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 81 il valiliğine gönderdiği, özel sektörde işverenlerin aşısız çalışanlardan PCR testi isteyebileceğine ilişkin yazı, hukuki yönden tartışma yarattı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Okan Güray Bülbül, Bakanlığın aşı ve PCR testi uygulamasını, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri arasına dahil ettiğini belirterek, PCR testini beyan etmeyen çalışanın tazminatsız olarak iş sözleşmesinin feshedilebileceğini bildirdi. Ceza Hukukçusu Prof.Dr. Ersan Şen, Dünya gazetesine yaptığı açıklamada aşı ve PCR şartına uymayan çalışanın, işten çıkarılabileceğini ancak tazminatın ödenmesi gerektiğini vurguladı. Şen, tazminatsız işten çıkarmanın ancak aşının yasa ile zorunlu hale getirilmesinden sona hukuki boyut kazanabileceğinin altını çizdi.‘Tazminatsız çıkarmaya yol açabilir’Yeni döneme ilişkin kararları değerlendiren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Okan Güray Bülbül, bu yazı uyarınca işverenin öncelikle aşı kartı isteyeceğini, ardından da aşı olmayanlara yazılı olarak bilgilendirme yapacağını söyledi. Bülbül, bu süreç içinde aşı takvimini başlatmayan veya negatif PCR sonucunu bildirmeyen işçilerin 6 gün içinde iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebileceğini kaydetti. Başka bir ifade ile bunun tazminatsız işten çıkarmaya yol açacağını dile getiren Bülbül, “Bu yazı ile aşı olmayan işçilerin işlerine devam etmeleri hem kendilerinin hem iş arkadaşlarının sağlığının korunması adına PCR negatif test sonucuna bağlanıyor. Ayrıca işyerinde aşı olmamış kişilerin koronavirüse yakalanma ve virüsü yayma ihtimali çok yüksek olduğu için aşı olmuş işçiler de aşı olmamış işçilerle bir arada çalışmak istemiyor” dedi.‘PCR, iş sağlığı ve güvenliği konusu oldu’Daha işlevsel bir çözüm olarak aşının kanuni zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Bülbül, “Yasaya göre bakanlık, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri konusunda işverene rehberlik etmek durumundadır. Bu yazı ile aşı olmayan işçilerden haftada bir istenecek PCR testinin bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbiri olarak belirlenmesinin mümkün olduğu ifade edilmiş oldu” diye konuştu.Prof. Dr. Ersan Şen: Tazminatsız çıkarma yasal olmazCeza Hukukçusu Prof.Dr. Ersan Şen de PCR şartına uymayan çalışanın, işveren tarafından kabul edilebilir mazeretle işten çıkarılabileceğini ifade etti. Ancak Şen, söz konusu çıkarmanın kıdem tazminatını ve tüm haklar ödenerek yapılması gerektiğinin altını çizdi. Şen’e göre tazminatsız işten çıkarmak ancak TBMM’de kanuni bir düzenleme yapıldıktan sonra hukuki olabilir. Yürürlükteki 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanlığı ile il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının, tehlikeli salgın hastalıklarla ilgili tedbir ve yasak getirebileceğini belirten Ersan Şen, “Kapsama zorunlu aşı veya test yaptırılması da girer. Bu konuda TBMM de daha net ve ayrıntılı kanun çıkarabilirdi” dedi.Mevcut şartlarda bir işyerinin mazereti olmadığı halde aşı olmayan çalışanı haklı sebeple işten çıkaramayacağını söyleyen Şen, “Çünkü ülkede zorunlu aşı usulü kabul edilmedi” uyarısında bulundu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045058170_248:0:1752:1128_1920x0_80_0_0_fff119455b619056389c301d3905f90b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tazminat, işçi, tazminat davası, işveren, koronavirüs, pcr, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

PCR şartına uymayanlar için ‘tazminat’ tartışması

09:23 07.09.2021
© DHAPCR testi kuyruğu
PCR testi kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın özel sektörde işverenlerin aşısız çalışanlardan PCR testi isteyebileceğini öngören yazısı tartışma yarattı. Test yaptırmayan çalışanların işten çıkarılması halinde tazminat ödenip ödenmeyeceği hukukçuların gündeminde.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 81 il valiliğine gönderdiği, özel sektörde işverenlerin aşısız çalışanlardan PCR testi isteyebileceğine ilişkin yazı, hukuki yönden tartışma yarattı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Okan Güray Bülbül, Bakanlığın aşı ve PCR testi uygulamasını, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri arasına dahil ettiğini belirterek, PCR testini beyan etmeyen çalışanın tazminatsız olarak iş sözleşmesinin feshedilebileceğini bildirdi.
Ceza Hukukçusu Prof.Dr. Ersan Şen, Dünya gazetesine yaptığı açıklamada aşı ve PCR şartına uymayan çalışanın, işten çıkarılabileceğini ancak tazminatın ödenmesi gerektiğini vurguladı. Şen, tazminatsız işten çıkarmanın ancak aşının yasa ile zorunlu hale getirilmesinden sona hukuki boyut kazanabileceğinin altını çizdi.

‘Tazminatsız çıkarmaya yol açabilir’

Yeni döneme ilişkin kararları değerlendiren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Okan Güray Bülbül, bu yazı uyarınca işverenin öncelikle aşı kartı isteyeceğini, ardından da aşı olmayanlara yazılı olarak bilgilendirme yapacağını söyledi. Bülbül, bu süreç içinde aşı takvimini başlatmayan veya negatif PCR sonucunu bildirmeyen işçilerin 6 gün içinde iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebileceğini kaydetti. Başka bir ifade ile bunun tazminatsız işten çıkarmaya yol açacağını dile getiren Bülbül, “Bu yazı ile aşı olmayan işçilerin işlerine devam etmeleri hem kendilerinin hem iş arkadaşlarının sağlığının korunması adına PCR negatif test sonucuna bağlanıyor. Ayrıca işyerinde aşı olmamış kişilerin koronavirüse yakalanma ve virüsü yayma ihtimali çok yüksek olduğu için aşı olmuş işçiler de aşı olmamış işçilerle bir arada çalışmak istemiyor” dedi.

‘PCR, iş sağlığı ve güvenliği konusu oldu’

Daha işlevsel bir çözüm olarak aşının kanuni zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Bülbül, “Yasaya göre bakanlık, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri konusunda işverene rehberlik etmek durumundadır. Bu yazı ile aşı olmayan işçilerden haftada bir istenecek PCR testinin bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbiri olarak belirlenmesinin mümkün olduğu ifade edilmiş oldu” diye konuştu.

Prof. Dr. Ersan Şen: Tazminatsız çıkarma yasal olmaz

Ceza Hukukçusu Prof.Dr. Ersan Şen de PCR şartına uymayan çalışanın, işveren tarafından kabul edilebilir mazeretle işten çıkarılabileceğini ifade etti. Ancak Şen, söz konusu çıkarmanın kıdem tazminatını ve tüm haklar ödenerek yapılması gerektiğinin altını çizdi. Şen’e göre tazminatsız işten çıkarmak ancak TBMM’de kanuni bir düzenleme yapıldıktan sonra hukuki olabilir. Yürürlükteki 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanlığı ile il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının, tehlikeli salgın hastalıklarla ilgili tedbir ve yasak getirebileceğini belirten Ersan Şen, “Kapsama zorunlu aşı veya test yaptırılması da girer. Bu konuda TBMM de daha net ve ayrıntılı kanun çıkarabilirdi” dedi.Mevcut şartlarda bir işyerinin mazereti olmadığı halde aşı olmayan çalışanı haklı sebeple işten çıkaramayacağını söyleyen Şen, “Çünkü ülkede zorunlu aşı usulü kabul edilmedi” uyarısında bulundu.
050000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:22Washington, Taliban hükümetini tanıyacak mı?: Biden'e göre 'o noktaya daha çok var'
10:16İYİ Partili Paçacı: Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor
10:09Tüketici Mahkemesi kararı: Taahhüt cayma bedeli geri ödenecek
10:05Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 gözaltı
10:00Bazı ev sahipleri mahkemenin yolunu tuttu: Kira davalarında büyük artış
09:49Özel uçakla İstanbul'a gelen Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı
09:44Öğrenci yurtları için başvurular başladı
09:43Metiner'den Cumhur İttifakı’na: Tuzağa düşmemek lazım
09:42Peru’da Sputnik V üretimi için fabrika kurulacak
09:25İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
09:23PCR şartına uymayanlar için ‘tazminat’ tartışması
09:23Selvi: Sosyal medya için Singapur modeli de mercek altına alındı
09:16THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: 'Yangınlarda lince kurban edildim'
08:56Tom Cruise’ın çalınan aracında yeni filminin kopyası olduğu açıklandı
08:34Ukraynalı modelin ölümünde dosya kapandı
08:0240 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 214 gözaltı
07:54Esenler'de seyir halindeki araçlardan ateş açtılar
07:38Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı
07:05Washington'dan Teksas'taki kürtaj yasağıyla ilgili açıklama: 'Müsamaha gösterilmeyecek'
06:59İstanbul'da kadınlara taciz ve saldırı: Saçından tutup sürüklemeye çalıştı