https://tr.sputniknews.com/20210907/peruda-sputnik-v-uretimi-icin-fabrika-kurulacak-1048677773.html

Peru’da Sputnik V üretimi için fabrika kurulacak

Peru’da Sputnik V üretimi için fabrika kurulacak

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, ülkesinde Rus Sputnik V aşısı üretimi için bir fabrika kurulması konusunda Rusya ile anlaştıklarını belirtti. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T09:42+0300

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Peru lideri Castillo, ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında, ülkesinde Sputnik V koronavirüs aşısının üretileceği bir tesis kurulması konusunda Rusya ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.Castillo konuşmasında, söz konusu fabrikanın ne zaman üretime geçeceği ya da ne kadar aşı üreteceği gibi detaylara inmedi. Ancak bu bilgilerin yakında Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulacağını kaydetti.Peru daha önce temmuz ayında, Rusya’dan 20 milyon doz Sputnik V aşısı alımını içeren bir anlaşmaya imza atmıştı. Söz konusu anlaşma, Castillo’nun temmuz sonunda göreve gelmesinden birkaç gün önce duyuruldu.Türkiye dahil 70 ülkenin şimdiye dek acil kullanım izni verdiği Sputnik V aşısı, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210903/abdde-sputnik-v-uretimi-baslayabilir-ucuncu-ulkelere-ihrac-edilecek-1048564599.html

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