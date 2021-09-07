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https://tr.sputniknews.com/20210907/prof-veysel-ulusoydan-ovp-yorumu-cari-acik-azalirken-buyumenin-sabit-kalmasi-turkiye-icin-lukstur-1048686912.html
Prof. Veysel Ulusoy’dan OVP yorumu: Cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için lükstür
Prof. Veysel Ulusoy’dan OVP yorumu: Cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için lükstür
ENAGrup Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy “Cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için lüks bir üründür. Türkiye’nin ithalatının yüzde 90’ı... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T14:03+0300
2021-09-07T14:03+0300
seyir hali
enflasyon
orta vadeli program
ekonomi
veysel ulusoy
yeni ekonomi programı (yep)
enflasyon araştırma grubu
enagrup
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Prof. Veysel Ulusoy’dan OVP yorumu: Cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için lükstür
07.09.2021 SEYİR HALİ
Ekonomi Araştırma Grubu (ENAGrup) Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren 2022-2024 Orta Vadeli Programı’nı RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Prof. Dr. Ulusoy, bir programın içermesi gereken nitelikleri “Esas olan bunun bir program olmadığıdır. Program çok kapsamlı tecrübelerin ve emeğin yansıdığı bir yapıdır. Geçmişte yaşadığınız acıların ve edindiğiniz tecrübelerin kağıda yansımasıdır. ‘Ekonomik büyümede yüzde 5.5’i sağlayacağız, 2004’e kadar böyle kararlı gidecek’ dediği bir kavramı yazarken en az 50-60 gün 7-8 ayrı akademisyen, KOBİ ya da istatistik grubuyla çalışmalıdır” diye belirtti.‘Cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için inanılmaz derecede lüks bir üründür’Türkiye’deki ithalatın yüzde 90’ının girdilerle alakalı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ulusoy, bu durumun programdaki hedeflere etkisini değerlendirdi:“Bunu gerçekten söylemek istemezdim ama cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için inanılmaz derecede lüks bir üründür. Türkiye’nin toplam ithalatının yüzde 90’ı girdilerle alakalı ya da tamamen girdi. Dolayısıyla dövize bağlı cari açık kavramını masa başında yazmamız gerekirken biz ‘Dövizi sabit tutacağız. İthalatımız azalacak. İhracatımız artacak, cari açığı da dışarıdan gelen paraya göre azaltacağız’ dersek herhalde biraz tebessüm etmemiz gerekir.”‘Yeni Ekonomik Program’da bir tane sayıda beklenen değere ulaşabildik mi biz?’Prof. Dr. Ulusoy, Yeni Ekonomik Program’ın hedeflerine ulaşmada gösterdiği etkinliği “Bir de Yeni Ekonomik Programımız vardı. Esas itibariyle orta vadeli programdı. Yeni Ekonomik Program’da bir tane sayıda beklenen değere ulaşabildik mi biz? Her yeni ekonomi programının üç ayda bir revize edildiği ve yedi yıldızlı otellerde ya da saraylarda belli kişilerin çağırıldığı, soru sormanın engellendiği sadece alkışlarla sunulan bir sunum gösterisiydi. Türkiye için çok acıdır” diye hatırlattı.‘Ekonomik bağlamda komiklik çok kötüdür’Prof. Dr. Ulusoy, Orta Vadeli Program’ın enflasyon konusundaki öngörüleri hakkında “Enflasyonu kademeli olarak bu yılın sonunda yüzde 16’ya indireceğiz. En çok hayret ettiğim de odur. Şu an 19.5 olan enflasyonu son birkaç ay içinde 16.23’e indireceğiz. Arkasından 2024’e kadar iki hanelerden tek haneye indirerek yüzde 6’larda sabitleyeceğiz, bu hiperenflasyona temel attığımız şu günlerde belki de programın en komik tarafı. Ekonomik bağlamda komiklik çok kötüdür” diye konuştu.
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Ali Çağatay
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enflasyon, orta vadeli program, ekonomi, veysel ulusoy, yeni ekonomi programı (yep), enflasyon araştırma grubu, enagrup, аудио

Prof. Veysel Ulusoy’dan OVP yorumu: Cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için lükstür

14:03 07.09.2021
SEYİR HALİ
Prof. Veysel Ulusoy’dan OVP yorumu: Cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için lükstür
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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ENAGrup Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy “Cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için lüks bir üründür. Türkiye’nin ithalatının yüzde 90’ı girdilerle alakalı ya da tamamen girdi. ‘İthalatımız azalacak. İhracatımız artacak, cari açığı da dışarıdan gelen paraya göre azaltacağız’ dersek biraz tebessüm etmemiz gerekir” dedi.
Ekonomi Araştırma Grubu (ENAGrup) Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren 2022-2024 Orta Vadeli Programı’nı RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.
Prof. Dr. Ulusoy, bir programın içermesi gereken nitelikleri “Esas olan bunun bir program olmadığıdır. Program çok kapsamlı tecrübelerin ve emeğin yansıdığı bir yapıdır. Geçmişte yaşadığınız acıların ve edindiğiniz tecrübelerin kağıda yansımasıdır. ‘Ekonomik büyümede yüzde 5.5’i sağlayacağız, 2004’e kadar böyle kararlı gidecek’ dediği bir kavramı yazarken en az 50-60 gün 7-8 ayrı akademisyen, KOBİ ya da istatistik grubuyla çalışmalıdır” diye belirtti.

‘Cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için inanılmaz derecede lüks bir üründür’

Türkiye’deki ithalatın yüzde 90’ının girdilerle alakalı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ulusoy, bu durumun programdaki hedeflere etkisini değerlendirdi:
“Bunu gerçekten söylemek istemezdim ama cari açık azalırken büyümenin sabit kalması Türkiye için inanılmaz derecede lüks bir üründür. Türkiye’nin toplam ithalatının yüzde 90’ı girdilerle alakalı ya da tamamen girdi. Dolayısıyla dövize bağlı cari açık kavramını masa başında yazmamız gerekirken biz ‘Dövizi sabit tutacağız. İthalatımız azalacak. İhracatımız artacak, cari açığı da dışarıdan gelen paraya göre azaltacağız’ dersek herhalde biraz tebessüm etmemiz gerekir.”

‘Yeni Ekonomik Program’da bir tane sayıda beklenen değere ulaşabildik mi biz?’

Prof. Dr. Ulusoy, Yeni Ekonomik Program’ın hedeflerine ulaşmada gösterdiği etkinliği “Bir de Yeni Ekonomik Programımız vardı. Esas itibariyle orta vadeli programdı. Yeni Ekonomik Program’da bir tane sayıda beklenen değere ulaşabildik mi biz? Her yeni ekonomi programının üç ayda bir revize edildiği ve yedi yıldızlı otellerde ya da saraylarda belli kişilerin çağırıldığı, soru sormanın engellendiği sadece alkışlarla sunulan bir sunum gösterisiydi. Türkiye için çok acıdır” diye hatırlattı.

‘Ekonomik bağlamda komiklik çok kötüdür’

Prof. Dr. Ulusoy, Orta Vadeli Program’ın enflasyon konusundaki öngörüleri hakkında “Enflasyonu kademeli olarak bu yılın sonunda yüzde 16’ya indireceğiz. En çok hayret ettiğim de odur. Şu an 19.5 olan enflasyonu son birkaç ay içinde 16.23’e indireceğiz. Arkasından 2024’e kadar iki hanelerden tek haneye indirerek yüzde 6’larda sabitleyeceğiz, bu hiperenflasyona temel attığımız şu günlerde belki de programın en komik tarafı. Ekonomik bağlamda komiklik çok kötüdür” diye konuştu.
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