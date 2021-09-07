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Putin ve Şoygu, Sibirya'da tatil yapıyor
Putin ve Şoygu, Sibirya'da tatil yapıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Sibirya'da birkaç gündür tatil yaptığını söyledi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:30+0300
2021-09-07T15:31+0300
vladimir putin
sergey şoygu
tatil planı
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Blagoveşensk'i ziyaret eden Putin'in bu ziyaretin ardından birkaç gün Sibirya'da kaldığını ve yakında Moskova'ya döneceğini belirtti.Putin'in tam olarak nerede tatil yaptığını söylemeyen Peskov, "Putin, Şoygu'yla birlikte. Yerin adını söylemeyeceğim ancak Sibirya'dalar. Bu, tayga, dağlar, yürüyüşler, temiz hava ve benzerlerinden oluşan normal bir tatil. Tatilden video ve fotoğraf geldiğinde, bunlar Kremlin'in sayfasından yayınlanacak" dedi.Peskov, sorular üzerine Rus liderin tatilden yarın gün sonuna doğru döneceğini ifade etti.Putin daha önce tatil için Sibirya'yı birçok kez tercih etmişti. Rus lidere genelde Şoygu eşlik etmişti. Putin ve Şoygu, son olarak Mart sonunda Tuva Cumhuriyeti'nde taygada birlikte tatil yapmıştı.
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vladimir putin, sergey şoygu, tatil planı

Putin ve Şoygu, Sibirya'da tatil yapıyor

15:30 07.09.2021 (güncellendi: 15:31 07.09.2021)
© RIA Novosti/Aleksey DrujininRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© RIA Novosti/Aleksey Drujinin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Sibirya'da birkaç gündür tatil yaptığını söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Blagoveşensk'i ziyaret eden Putin'in bu ziyaretin ardından birkaç gün Sibirya'da kaldığını ve yakında Moskova'ya döneceğini belirtti.

Putin'in tam olarak nerede tatil yaptığını söylemeyen Peskov, "Putin, Şoygu'yla birlikte. Yerin adını söylemeyeceğim ancak Sibirya'dalar. Bu, tayga, dağlar, yürüyüşler, temiz hava ve benzerlerinden oluşan normal bir tatil. Tatilden video ve fotoğraf geldiğinde, bunlar Kremlin'in sayfasından yayınlanacak" dedi.

Peskov, sorular üzerine Rus liderin tatilden yarın gün sonuna doğru döneceğini ifade etti.

Putin daha önce tatil için Sibirya'yı birçok kez tercih etmişti. Rus lidere genelde Şoygu eşlik etmişti. Putin ve Şoygu, son olarak Mart sonunda Tuva Cumhuriyeti'nde taygada birlikte tatil yapmıştı.
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