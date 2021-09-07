https://tr.sputniknews.com/20210907/ronaldo-bustunden-beteriskocyada-cesur-yurek-heykeli-alay-konusu-oldu-1048685395.html

'Ronaldo büstünden beter': İskoçya'da 'Cesur Yürek' heykeli alay konusu oldu

'Ronaldo büstünden beter': İskoçya'da 'Cesur Yürek' heykeli alay konusu oldu

İskoç futbol kulübü Brechin City'nin stadyumunun önüne dikilen 'Cesur Yürek' heykeli sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kişi heykeli, Madeira... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T13:36+0300

2021-09-07T13:36+0300

2021-09-07T13:45+0300

mel gibson

iskoçya

alay

cristiano ronaldo

heykel

yaşam

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ABD’li oyuncu Mel Gibson’ı 1995 yapımı Cesur Yürek filminde canlandırdığı ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace olarak tasvir eden heykel İskoçya’da alay konusu oldu.Daha önce birkaç kez yeri değiştirilen heykel, yıllar sonra Angus kentindeki Brechin kasabasına gönderildi. Eser sahibi heykeltıraş Tommy Church’un yaşadığı kasaba Brechin’de geçtiğimiz pazar günü 4. kez açılışı yapılan heykel, özellikle yüz kısmındaki ifade nedeniyle sosyal medyada tiye alındı.Ronaldo heykeliyle karşılaştırıldıSosyal medya kullanıcıları, Cesur Yürek heykelini, Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’deki Madeira Havaalanı’nda sergilenen büstüyle karşılaştırdı. Heykeltıraş Emanuel Santos’un yaptığı büst, Ronaldo’ya benzemediği gerekçesiyle yerden yere vurulmuştu.T24’ün aktardığına göre, gazeteci Mark Sparrow, "Madeira Havalimanı'ndaki Cristiano Ronaldo heykelinin çirkinliği Brechin FC stadındaki bu Cesur Yürek heykeli tarafından geçildi. Nereden başlasam bilmiyorum" yorumunda bulundu.3 kez yer değiştirdiİskoç heykeltıraş Tommy Church, filmden ilham alarak aynı yıl yaptığı yaklaşık 4 metre uzunluğundaki heykeli 5 ayda bitirmişti.Heykel yaklaşık 10 yıl Starlink’teki Wallace Anıtı’nın girişinde durduktan sonra tahribata uğradığı için 3 ayrı yere taşınmıştı.2008’de Church’e geri gönderilen heykel, son olarak Church’un yaşadığı kasaba Brechin’de yer alan Gleba Parkı’na yerleştirildi.

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mel gibson, iskoçya, alay, cristiano ronaldo, heykel