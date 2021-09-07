Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210907/rtukten-ecen-uner-ve-fulya-ozturkun-programlarina-ceza-1048701816.html
RTÜK'ten Ecen Üner, Didem Arslan Yılmaz ve Fulya Öztürk'ün programlarına ceza
RTÜK'ten Ecen Üner, Didem Arslan Yılmaz ve Fulya Öztürk'ün programlarına ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden, 'Ece Üner ile Susma', 'Didem Arslan Yılmaz'la... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T20:14+0300
2021-09-07T20:59+0300
türkiye
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ece üner
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044911187_0:50:1642:974_1920x0_80_0_0_530e081ebfcdc24b4bc48c925849d83a.png
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul 'toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan' yayınların yapıldığı kuşak programlarını inceledi.İzleme dosyalarını görüşen Üst Kurul 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere çeşitli müeyyideler uyguladı. Buna göre FOX'ta yayınlanan, sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı "Fulya ile Umudun Olsun" adlı program hakkında, "canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler" nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Kanal D'de yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına ilişkin "toplumsal değerler hiçe sayılarak aile kurumuna aykırı şekilde illegal ilişkilerin ortaya konulması ve taraflar arasındaki ihtilafın, sanki mahkemedeymişçesine stüdyo atmosferinde yargılanması" yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulandı.Show Tv'nin "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında ise "boşanma aşamasında olan bir evliliğin tarafları arasında yaşanan tartışmaların ve çocukların velayetlerinin kimde kalacağı gibi aile mahkemelerinin konusu olan bir durumun canlı yayında izleyicilere sunulması" yasa ihlali sayılarak yayınca kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.RTÜK, Halk TV'de yayınlanan "Perdenin Önü Arkası" isimli programda, konuk İsmail Saymaz'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir kadın hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi.Tele 1'de yayınlanan "4 Soru 4 Cevap" programı hakkındaki izleme raporunu ele alan Üst Kurul, yayın konuğu Merdan Yanardağ'ın RTÜK üyeleri hakkındaki sözlerinin, "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle kanal hakkında idari para cezası yaptırımı uyguladı.Üst Kurul, aynı programın başka bir bölümünde Yanardağ'ın sözlerinin "Yayın hizmetleri ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine kanaat getirerek Tele1'e idari para cezası verdi."4 Soru 4 Cevap" programına konuk olan Yanardağ'ın "hükümete, spor camiasına ve TRT'ye hakaret içeren sözlerinden" dolayı yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulandı.RTÜK, "8. Gün" programını da inceleyerek "Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün hakkındaki asılsız iddialar" nedeniyle TR 35 kanalına müeyyide uyguladı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044911187_139:0:1504:1024_1920x0_80_0_0_a5c125af739077f9b87e4a7c45663bae.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ece üner, ceza

RTÜK'ten Ecen Üner, Didem Arslan Yılmaz ve Fulya Öztürk'ün programlarına ceza

20:14 07.09.2021 (güncellendi: 20:59 07.09.2021)
© AARTÜK binası
RTÜK binası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
Abone ol
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden, 'Ece Üner ile Susma', 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme', 'Fulya ile Umudun Olsun' programlarını yayınlayan kanallara, çeşitli müeyyideler uyguladığı bildirildi.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul 'toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan' yayınların yapıldığı kuşak programlarını inceledi.
İzleme dosyalarını görüşen Üst Kurul 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere çeşitli müeyyideler uyguladı. Buna göre FOX'ta yayınlanan, sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı "Fulya ile Umudun Olsun" adlı program hakkında, "canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler" nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Kanal D'de yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına ilişkin "toplumsal değerler hiçe sayılarak aile kurumuna aykırı şekilde illegal ilişkilerin ortaya konulması ve taraflar arasındaki ihtilafın, sanki mahkemedeymişçesine stüdyo atmosferinde yargılanması" yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulandı.
Show Tv'nin "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında ise "boşanma aşamasında olan bir evliliğin tarafları arasında yaşanan tartışmaların ve çocukların velayetlerinin kimde kalacağı gibi aile mahkemelerinin konusu olan bir durumun canlı yayında izleyicilere sunulması" yasa ihlali sayılarak yayınca kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
RTÜK, Halk TV'de yayınlanan "Perdenin Önü Arkası" isimli programda, konuk İsmail Saymaz'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir kadın hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi.
Tele 1'de yayınlanan "4 Soru 4 Cevap" programı hakkındaki izleme raporunu ele alan Üst Kurul, yayın konuğu Merdan Yanardağ'ın RTÜK üyeleri hakkındaki sözlerinin, "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle kanal hakkında idari para cezası yaptırımı uyguladı.
Üst Kurul, aynı programın başka bir bölümünde Yanardağ'ın sözlerinin "Yayın hizmetleri ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine kanaat getirerek Tele1'e idari para cezası verdi.
"4 Soru 4 Cevap" programına konuk olan Yanardağ'ın "hükümete, spor camiasına ve TRT'ye hakaret içeren sözlerinden" dolayı yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulandı.
RTÜK, "8. Gün" programını da inceleyerek "Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün hakkındaki asılsız iddialar" nedeniyle TR 35 kanalına müeyyide uyguladı.
500100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:52Esenyurt’ta arkadaşıyla birlikte 5 erkek tarafından taciz ve darp edilen kadın: Serbest bırakıldılar
20:42Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı
20:37Otele kadın misafir çağıran 5 Hollanda U19 futbolcusu kadro dışı kaldı
20:26Adana'da bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilogram esrar bulundu
20:25Zaharova, NYT'yi yalanladı: Sıromolotov, eski Katalonya Başkanı Puigdemont'un danışmanıyla görüşmedi
20:14RTÜK'ten Ecen Üner, Didem Arslan Yılmaz ve Fulya Öztürk'ün programlarına ceza
19:56Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin konuştu
19:55Şentop'tan parlamento başkanlarına dezenformasyon ve nefret söylemine karşı hukuki düzenleme çağrısı
19:53FIFA, Brezilya - Arjantin maçı sonrası disiplin soruşturması başlattı
19:50Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 274 can kaybı, 23 bin 638 yeni vaka
19:47Araştırma: Delta’yı etkisizleştirmek için 8 kat daha fazla antikora ihtiyaç var
19:41AB Yüksek Temsilcisi Borrell, NATO'nun Erbil'de ikinci bir karargah açmayı planladığını açıkladı
19:40Elektrik faturası 155 bin gelen çiftçi: Fabrika mı çalıştırıyorum ben
19:35CHP'li vekilden soru önergesi: '1.5 ton uyuşturucu ile yakalanan uçak Ethem Sancak'a mı ait?'
19:29Demet Akalın'dan Spor Bakanlığı'na A Milli Kadın Voleybol Takımı için çağrı
19:26Merkel: Almanya güçlü bir otomotiv üretim yeri olarak kalmalı
19:22AB'den aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına onay
19:19Erdoğan: Geçici kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz, bize düşen süreci dikkatle takip etmektir
19:10Alman yargısı: Sinovac aşısı olanlara seyahat kısıtlaması hukuki
19:06'Cübbeli Ahmet': Eşcinsellik normal görülmeye başlanırsa gökten taş yağacak