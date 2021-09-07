https://tr.sputniknews.com/20210907/rus-disisleri-bati-ulkelerinin-buyukelcilikleri-ise-aldiklari-ruslari-satin-aliyor-1048698253.html

Rus Dışişleri: Batı ülkelerinin büyükelçilikleri işe aldıkları Rusları satın alıyor

Rus Dışişleri: Batı ülkelerinin büyükelçilikleri işe aldıkları Rusları satın alıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin büyükelçiliklerinde çalışan Rus vatandaşlarının, oturma izni veya hatta vatandaşlık hakkı... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T18:16+0300

2021-09-07T18:16+0300

2021-09-07T18:16+0300

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rus büyükelçiliği

rus dışişleri

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Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, “Mesela ABD Büyükelçiliği’ne işe girenlere ABD’de oturma izni veya hatta ABD vatandaşlığı veriliyordu. ABD’nin bu konuda bir programı var. Bunu anlatmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Birçok ülkenin büyükelçilikleri işe aldıkları Rus vatandaşları gayri Rus vatandaşa dönüştürme, yani onları istihdam eden ülkenin vatandaşına dönüştürme faaliyetini yerine getiriyor” ifadesini kullandı.Batı ülkelerinin büyükelçiliklerinde çalışan Rus vatandaşların bu ülkelerin hükümetleri için çalışmaya başladığının altını çizen Zaharova, “Onlar, öyle küçük görevler yerine getirmiyordu, büyük işler için büyük para alıyorlardı” dedi.Zaharova, geçen hafta, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, yolsuzluktan hapis cezasına çarptırılan Rus blogger Aleksey Navalnıy’ın yürüttüğü programların, Batı ülkelerinin büyükelçiliklerinde çalışan Rus vatandaşları tarafından finanse edildiğini yazmıştı.

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