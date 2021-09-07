https://tr.sputniknews.com/20210907/rusya-disisleri-bakani-lavrov-tiktok-akimina-ilham-oldu-1048696567.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, TikTok akımına ilham oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, TikTok akımına ilham oldu

Video paylaşım sitesi TikTok’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kendisini çeken bir gazeteciye el salladığı ve öpücük yolladığı videosu bir akıma ilham... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T17:37+0300

2021-09-07T17:37+0300

2021-09-07T17:37+0300

yaşam

sergey lavrov

tiktok

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Lavrov’un bir gazeteciye el sallayıp öpücük yolladığı video TikTok’ta yeni bir akım yaratılmasına yol açtı.Kullanıcılar #помахалмне (Bana el salladı) etiketinin altında toplandı.Çoğu kadın olmak üzere, kullanıcılar Lavrov’un öpücük gönderdiği kişi kendisiymiş gibi davrandı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, tiktok