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https://tr.sputniknews.com/20210907/rusya-disisleri-bakani-lavrov-tiktok-akimina-ilham-oldu-1048696567.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, TikTok akımına ilham oldu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, TikTok akımına ilham oldu
Video paylaşım sitesi TikTok’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kendisini çeken bir gazeteciye el salladığı ve öpücük yolladığı videosu bir akıma ilham... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T17:37+0300
2021-09-07T17:37+0300
2021-09-07T17:37+0300
yaşam
sergey lavrov
tiktok
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Lavrov’un bir gazeteciye el sallayıp öpücük yolladığı video TikTok’ta yeni bir akım yaratılmasına yol açtı.Kullanıcılar #помахалмне (Bana el salladı) etiketinin altında toplandı.Çoğu kadın olmak üzere, kullanıcılar Lavrov’un öpücük gönderdiği kişi kendisiymiş gibi davrandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, tiktok
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, TikTok akımına ilham oldu
Video paylaşım sitesi TikTok’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kendisini çeken bir gazeteciye el salladığı ve öpücük yolladığı videosu bir akıma ilham oldu.
Lavrov’un bir gazeteciye el sallayıp öpücük yolladığı video TikTok’ta yeni bir akım yaratılmasına yol açtı.
Kullanıcılar
#помахалмне (Bana el salladı) etiketinin altında toplandı.
Çoğu kadın olmak üzere, kullanıcılar Lavrov’un öpücük gönderdiği kişi kendisiymiş gibi davrandı.