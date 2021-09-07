https://tr.sputniknews.com/20210907/rusya-disisleri-moskova-talibandan-yeni-hukumetin-duyurulacagi-torene-katilmasi-icin-davet-aldi-1048698375.html

Rusya Dışişleri: Moskova, Taliban'dan yeni hükümetin duyurulacağı törene katılması için davet aldı

Rusya Dışişleri: Moskova, Taliban'dan yeni hükümetin duyurulacağı törene katılması için davet aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova’nın Taliban'dan yeni hükümetin duyurulacağı törene katılması için... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T18:17+0300

2021-09-07T18:17+0300

2021-09-07T18:17+0300

rusya

afganistan

taliban

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Sputnik muhabirinin ‘Rus yetkililerin Taliban’ın yeni hükümeti tanıtacağı törene katılmayı planlayıp planlamadıkları’ sorusunu Kabulov, “Davetiye aldık. Orada büyükelçimiz var, kimsenin gitmesine gerek yok” şeklinde yanıtladı.Daha önce Al Jazeera'ya konuşan bir Taliban üyesi, Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’a yeni hükûmetin duyurulacağı tören için davetiye gönderdiklerini belirtmişti.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de, yeni kabinene için gerekli prosedürlerin tamamlandığını ve salı günü açıklanacağını duyurmuştu.

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rusya, afganistan, taliban