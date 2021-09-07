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Rusya Dışişleri: Moskova, Taliban'dan yeni hükümetin duyurulacağı törene katılması için davet aldı
Rusya Dışişleri: Moskova, Taliban'dan yeni hükümetin duyurulacağı törene katılması için davet aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova’nın Taliban'dan yeni hükümetin duyurulacağı törene katılması için... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T18:17+0300
2021-09-07T18:17+0300
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afganistan
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Sputnik muhabirinin ‘Rus yetkililerin Taliban’ın yeni hükümeti tanıtacağı törene katılmayı planlayıp planlamadıkları’ sorusunu Kabulov, “Davetiye aldık. Orada büyükelçimiz var, kimsenin gitmesine gerek yok” şeklinde yanıtladı.Daha önce Al Jazeera'ya konuşan bir Taliban üyesi, Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’a yeni hükûmetin duyurulacağı tören için davetiye gönderdiklerini belirtmişti.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de, yeni kabinene için gerekli prosedürlerin tamamlandığını ve salı günü açıklanacağını duyurmuştu.
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rusya, afganistan, taliban

Rusya Dışişleri: Moskova, Taliban'dan yeni hükümetin duyurulacağı törene katılması için davet aldı

18:17 07.09.2021
© Sputnik / Владимир Песня / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov
Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova’nın Taliban'dan yeni hükümetin duyurulacağı törene katılması için davet aldığını söyledi.
Sputnik muhabirinin ‘Rus yetkililerin Taliban’ın yeni hükümeti tanıtacağı törene katılmayı planlayıp planlamadıkları’ sorusunu Kabulov, “Davetiye aldık. Orada büyükelçimiz var, kimsenin gitmesine gerek yok” şeklinde yanıtladı.
Daha önce Al Jazeera'ya konuşan bir Taliban üyesi, Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’a yeni hükûmetin duyurulacağı tören için davetiye gönderdiklerini belirtmişti.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de, yeni kabinene için gerekli prosedürlerin tamamlandığını ve salı günü açıklanacağını duyurmuştu.
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