https://tr.sputniknews.com/20210907/rusya-finansal-sorunumuz-yok-imfden-alacagimiz-18-milyar-dolari-harcamayacagiz-1048704688.html

Rusya: Finansal sorunumuz yok, IMF’den alacağımız 18 milyar doları harcamayacağız

Rusya: Finansal sorunumuz yok, IMF’den alacağımız 18 milyar doları harcamayacağız

Rusya Maliye Bakanı Maksimov, IMF’den gelecek 18 milyar dolarlık desteği ülkenin döviz ve altın rezervine katacaklarını belirtti. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T23:11+0300

2021-09-07T23:11+0300

2021-09-07T23:11+0300

ekonomi

rusya

ekonomi

uluslararası para fonu (imf)

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Rusya Maliye Bakanı Timur Maksimov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, IMF'nin Kovid-19 salgını nedeniyle belirlenen rezervden Rusya'nın payına düşen 18 milyar dolarla ilgili, “Bu para, Rusya’nın altın ve döviz rezervinin bir parçası haline geliyor. Hiçbir yere harcanmayacak, sadece devletin mevcut rezervlerini artıracak” ifadesini kullandı.Rusya’nın bu varlığı, finansal sorunla karşı karşıya kalacağı zaman kullanabileceğini belirten Maksimov, “Şu anda Rusya’nın böyle bir sorunu yok, bu yüzden bizim için bu destek büyük rol oynamıyor” dedi.Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Kovid-19 salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisi ağustos ayında yürürlüğe girmişti.

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rusya, ekonomi, uluslararası para fonu (imf)