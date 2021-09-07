Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210907/rusya-finansal-sorunumuz-yok-imfden-alacagimiz-18-milyar-dolari-harcamayacagiz-1048704688.html
Rusya: Finansal sorunumuz yok, IMF’den alacağımız 18 milyar doları harcamayacağız
Rusya: Finansal sorunumuz yok, IMF’den alacağımız 18 milyar doları harcamayacağız
Rusya Maliye Bakanı Maksimov, IMF’den gelecek 18 milyar dolarlık desteği ülkenin döviz ve altın rezervine katacaklarını belirtti. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T23:11+0300
2021-09-07T23:11+0300
ekonomi
rusya
ekonomi
uluslararası para fonu (imf)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102700/16/1027001621_0:9:3000:1697_1920x0_80_0_0_d4c340ea22c70d603a359a353c62721e.jpg
Rusya Maliye Bakanı Timur Maksimov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, IMF'nin Kovid-19 salgını nedeniyle belirlenen rezervden Rusya'nın payına düşen 18 milyar dolarla ilgili, “Bu para, Rusya’nın altın ve döviz rezervinin bir parçası haline geliyor. Hiçbir yere harcanmayacak, sadece devletin mevcut rezervlerini artıracak” ifadesini kullandı.Rusya’nın bu varlığı, finansal sorunla karşı karşıya kalacağı zaman kullanabileceğini belirten Maksimov, “Şu anda Rusya’nın böyle bir sorunu yok, bu yüzden bizim için bu destek büyük rol oynamıyor” dedi.Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Kovid-19 salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisi ağustos ayında yürürlüğe girmişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102700/16/1027001621_364:0:2637:1705_1920x0_80_0_0_57ba8cacb9e3bfd6f38dbbf1998d78ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ekonomi, uluslararası para fonu (imf)

Rusya: Finansal sorunumuz yok, IMF’den alacağımız 18 milyar doları harcamayacağız

23:11 07.09.2021
© AFP 2021 / Alexander NEMENOVRusya / Rus ekonomisi
Rusya / Rus ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AFP 2021 / Alexander NEMENOV
Abone ol
Rusya Maliye Bakanı Maksimov, IMF’den gelecek 18 milyar dolarlık desteği ülkenin döviz ve altın rezervine katacaklarını belirtti.
Rusya Maliye Bakanı Timur Maksimov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, IMF'nin Kovid-19 salgını nedeniyle belirlenen rezervden Rusya'nın payına düşen 18 milyar dolarla ilgili, “Bu para, Rusya’nın altın ve döviz rezervinin bir parçası haline geliyor. Hiçbir yere harcanmayacak, sadece devletin mevcut rezervlerini artıracak” ifadesini kullandı.
Rusya’nın bu varlığı, finansal sorunla karşı karşıya kalacağı zaman kullanabileceğini belirten Maksimov, “Şu anda Rusya’nın böyle bir sorunu yok, bu yüzden bizim için bu destek büyük rol oynamıyor” dedi.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Kovid-19 salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisi ağustos ayında yürürlüğe girmişti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:11Rusya: Finansal sorunumuz yok, IMF’den alacağımız 18 milyar doları harcamayacağız
23:02Diyarbakır Sanayi Odası Başkanı Kaya: CHP ‘geldim döndüm Kürtler bana oy versin’ dememeli
22:54Taliban Sözcüsü Mücahid'den 'geçici hükumet' değerlendirmesi
22:37Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yılda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık
22:34Hindistan'da düzenlenen 'yağmur ayini'nde kız çocukları çıplak gezdirildi
22:28İlber Ortaylı: Diyanet İşleri Başkanı milletin itikadına karışmasın
22:23İBB tarihinde bir ilk: Kadın itfaiyeciler iş başında
21:58Suudi Arabistan’ın Shaqra Valisi, Japon büyükelçiye eliyle pilav yemeyi öğretti
21:42Elvis Presley’in saçı 72 bin 500 dolara satıldı
21:38MEB’den ‘OECD araştırması’ açıklaması
21:30Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı
21:12Düğünde damada 11 bin liralık telefon takıldı
21:04Yeşim Salkım haber programı sunacak
20:52Esenyurt’ta arkadaşıyla birlikte 5 erkek tarafından taciz ve darp edilen kadın: Serbest bırakıldılar
20:42Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı
20:37Otele kadın misafir çağıran 5 Hollanda U19 futbolcusu kadro dışı kaldı
20:26Adana'da bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilogram esrar bulundu
20:25Zaharova, NYT'yi yalanladı: Sıromolotov, eski Katalonya Başkanı Puigdemont'un danışmanıyla görüşmedi
20:14RTÜK'ten Ece Üner, Didem Arslan Yılmaz ve Fulya Öztürk'ün programlarına ceza
19:56Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin konuştu