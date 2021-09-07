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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Rusya'da vaka sayısı 2.5 ay aradan sonra 17 bin 500'ün altına düştü
Rusya'da vaka sayısı 2.5 ay aradan sonra 17 bin 500'ün altına düştü
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 425 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 22 Haziran'dan beri kaydedilen en düşük rakam oldu. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T13:59+0300
2021-09-07T13:59+0300
2021-09-07T14:00+0300
koronavirüs
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aşı
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'da 17 bin 425 olarak kaydedilen günlük vaka sayısı, iki buçuk ay aradan sonra ilk kez 17 bin 500'ün altına düştü.Salgının başından beri virüse yakalananların toplam sayısı 7 milyon 47 bin 880 oldu.İyileşenlerin sayısı 17 bin 243 artarak 6 milyon 302 bin 250'ye yükseldi. Şu anda 556 bin 845 kişinin Kovid-19 süreci devam ediyor.Ölü sayısı ise son 24 saatte 795 olarak kaydedildi. Rusya'da Kovid-19'a yenik düşenlerin toplam sayısı 188 bin 785'e ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20210906/rusyada-39-milyon-kisi-iki-doz-kovid-19-asisi-oldu-1048664228.html
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Rusya'da vaka sayısı 2.5 ay aradan sonra 17 bin 500'ün altına düştü 13:59 07.09.2021 (güncellendi: 14:00 07.09.2021)
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 425 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 22 Haziran'dan beri kaydedilen en düşük rakam oldu.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'da 17 bin 425 olarak kaydedilen günlük vaka sayısı, iki buçuk ay aradan sonra ilk kez 17 bin 500'ün altına düştü. Salgının başından beri virüse yakalananların toplam sayısı 7 milyon 47 bin 880 oldu. İyileşenlerin sayısı 17 bin 243 artarak 6 milyon 302 bin 250'ye yükseldi. Şu anda 556 bin 845 kişinin Kovid-19 süreci devam ediyor. Ölü sayısı ise son 24 saatte 795 olarak kaydedildi. Rusya'da Kovid-19'a yenik düşenlerin toplam sayısı 188 bin 785'e ulaştı.