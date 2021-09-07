https://tr.sputniknews.com/20210907/rusyada-vaka-sayisi-iki-bucuk-ay-aradan-sonra-17-bin-500un-altina-dustu-1048686760.html

Rusya'da vaka sayısı 2.5 ay aradan sonra 17 bin 500'ün altına düştü

Rusya'da vaka sayısı 2.5 ay aradan sonra 17 bin 500'ün altına düştü

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 425 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 22 Haziran'dan beri kaydedilen en düşük rakam oldu. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T13:59+0300

2021-09-07T13:59+0300

2021-09-07T14:00+0300

koronavirüs

rusya

aşı

salgın

kovid-19

vaka sayısı

sputnik v

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'da 17 bin 425 olarak kaydedilen günlük vaka sayısı, iki buçuk ay aradan sonra ilk kez 17 bin 500'ün altına düştü.Salgının başından beri virüse yakalananların toplam sayısı 7 milyon 47 bin 880 oldu.İyileşenlerin sayısı 17 bin 243 artarak 6 milyon 302 bin 250'ye yükseldi. Şu anda 556 bin 845 kişinin Kovid-19 süreci devam ediyor.Ölü sayısı ise son 24 saatte 795 olarak kaydedildi. Rusya'da Kovid-19'a yenik düşenlerin toplam sayısı 188 bin 785'e ulaştı.

https://tr.sputniknews.com/20210906/rusyada-39-milyon-kisi-iki-doz-kovid-19-asisi-oldu-1048664228.html

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rusya, aşı, salgın, kovid-19, vaka sayısı, sputnik v