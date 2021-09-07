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https://tr.sputniknews.com/20210907/saglikbakani-koca-turkiyede-2-kiside-mu-varyanti-goruldu-1048680319.html
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldü
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un 'Mu' varyantının, Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini açıkladı. Koca, şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T11:01+0300
2021-09-07T11:28+0300
fahrettin koca
türkiye
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
pcr
koronavirüs aşısı
yerli aşı
mu varyantı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir soru üzerine, yeni PCR testi uygulamasının mevcut haliyle devam edeceğini ifade eden Koca, "Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyon sayısına herhalde 2-3 gün içinde erişmiş olacağız. Bu anlamda önemli bir sayı. Çift doz ve en az 1 doz aşı olma oranı da giderek yükseldi" diye konuştu."İlerleyen zamanlarda aşıyı teşvik edebilmesi için PCR testinin ücretli olması gibi bir seçenek olur mu?" sorusuna Bakan Koca, "Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz. Yani PCR'ın şu an uygulandığı şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" karşılığını verdi.Hastanelerde PCR testi için yoğunluk yaşanmadığının aktarılması üzerine Koca, "Bütün alanlarda istemiyoruz, PCR'ın istendiği belli alanlar var ve bunu da 48 saat öncesinden istiyoruz. Dolayısıyla o yoğunluk 48 saate yayılmış oluyor, o anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum, çünkü büyük kapasitemiz var" dedi.Bakan Koca, bir başka soruyu yanıtlarken, PCR testlerinin yapılan toplam testlere ilave edileceğini söyledi.'İlave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un tespit edilen 'Mu varyantı' ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı" bilgisini paylaştı.Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının 'Delta' veya 'Delta Plus' olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.Bağışıklık oranına ilişkin bir soruya ise Koca, "Sayılarımız belli, 18 yaşın üzerinde en az bir doz olanların oranı yüzde 80'lerde, iki doz olanlar yüzde 62'lerde. Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için" karşılığını verdi. Koca, "Toplumsal bağışıklık yüzde 85'te olacak mı?" sorusu üzerine, "Biz olacağını düşünüyoruz" dedi.Yılın ilk aylarında yapılan aşıların etkisini yitirdiğine ilişkin değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine de Bakan Koca, şunları kaydetti:"İnaktif aşılarla ilgili 3. dozu önerdik, 3. aydan sonra düştüğünü görünce bu önerimizi yapmış olduk. Devamında 6 ay sonra zaten rapel dozlar, hatırlatma dozları olacak. Ama mRNA aşısı için bunun şu an 3,5-4 aylık sonuçların çok belirgin düşüş içinde olmadığını, önümüzdeki aylar takiple, ne zaman bir hatırlatma dozunun gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız. İsrail ve benzeri ülkelerde gördüğümüz şekliyle 8 ay sonra bu hatırlatma dozunun yapıldığını, ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şekilde olur ama şu an gerekmiyor."Aşısız kişilerin restoranlarda farklı yerlere alınabileceğinin ifade edildiğinin hatırlatıldığı Bakan Koca, şu an gündemde böyle bir konunun bulunmadığını bildirdi.Sputnik V açıklamasıBakan Koca, aşı tedarikiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, konuya ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığını, şu an en az 30 milyona yakın aşının bulunduğunu ve aşıların gelmeye devam ettiğini dile getirdi.Bir başka soru üzerine, Sputnik V aşısının 1 ve 2. dozunun birbirinden farklı olduğunu belirten Koca, "İki dozun bir araya gelmesini önemsiyoruz, gelen dozlarla ilgili de çalışmalar bitince biz genel uygulamaya geçmiş olacağız" dedi.Yerli aşı çalışmalarıYerli aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Koca, TURKOVAC aşısına ilişkin soru üzerine, "Yerli aşıyı şimdilik söyleyeyim. Sürpriz diye söyleyemiyoruz, Cumhurbaşkanımız söyler. Biz seri üretime önümüzdeki 1.5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim" şeklinde konuştu.Yerli aşının etkinlik oranıyla ilgili verilerin sorulmasına karşılık da Fahrettin Koca, "Rapel doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur, onları zaten söylemiş oluruz. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, o kıyası da görmüş olacağız" dedi.'Okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü artık elimizde aşımız var'Sağlık Bakanı Koca, okulların salgın dolayısıyla tekrar kapatılma ihtimaline ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:"Okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü artık 'elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımız aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların giderek artması gerekiyor. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak. Dolayısıyla yapılması gereken tedbirler, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte biz tedbirleri ortaya koyduk. Hangi durumda, hangi pozisyonda ne yapılması gerektiği belli. Yani sınıf öğrencileri, öğretmende görülünce nasıl olur, öğrencide görülünce nasıl olmalı, bütün öğrenciler ne zaman tatil edilmeli, okul değil, sınıf en fazla olabilir. Biz en fazla sınıfın tatil edilebileceğini 14 günlük zaman diliminde, onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz."Bir başka soruya karşılık, geçici koruma altındaki kişiler ve göçmenlerin de aşılandığını belirten Koca, "Kaydı olmayanların sayısı çok az. Toplama bakıldığında öyle yüksek oranlı değil. Yani Suriyeli mesela 3,5-4 milyon kayıtlı olan kişi var, hepsine ulaşıyoruz" diye konuştu.Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de kayıtlı Afganistanlıların da hepsine aşı yapıldığını bildirdi.
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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, pcr, koronavirüs aşısı, yerli aşı, mu varyantı

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldü

11:01 07.09.2021 (güncellendi: 11:28 07.09.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un 'Mu' varyantının, Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini açıkladı. Koca, şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir soru üzerine, yeni PCR testi uygulamasının mevcut haliyle devam edeceğini ifade eden Koca, "Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyon sayısına herhalde 2-3 gün içinde erişmiş olacağız. Bu anlamda önemli bir sayı. Çift doz ve en az 1 doz aşı olma oranı da giderek yükseldi" diye konuştu.
"İlerleyen zamanlarda aşıyı teşvik edebilmesi için PCR testinin ücretli olması gibi bir seçenek olur mu?" sorusuna Bakan Koca, "Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz. Yani PCR'ın şu an uygulandığı şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" karşılığını verdi.
Hastanelerde PCR testi için yoğunluk yaşanmadığının aktarılması üzerine Koca, "Bütün alanlarda istemiyoruz, PCR'ın istendiği belli alanlar var ve bunu da 48 saat öncesinden istiyoruz. Dolayısıyla o yoğunluk 48 saate yayılmış oluyor, o anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum, çünkü büyük kapasitemiz var" dedi.
Bakan Koca, bir başka soruyu yanıtlarken, PCR testlerinin yapılan toplam testlere ilave edileceğini söyledi.

'İlave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un tespit edilen 'Mu varyantı' ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı" bilgisini paylaştı.
Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının 'Delta' veya 'Delta Plus' olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.
Bağışıklık oranına ilişkin bir soruya ise Koca, "Sayılarımız belli, 18 yaşın üzerinde en az bir doz olanların oranı yüzde 80'lerde, iki doz olanlar yüzde 62'lerde. Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için" karşılığını verdi. Koca, "Toplumsal bağışıklık yüzde 85'te olacak mı?" sorusu üzerine, "Biz olacağını düşünüyoruz" dedi.
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Yılın ilk aylarında yapılan aşıların etkisini yitirdiğine ilişkin değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine de Bakan Koca, şunları kaydetti:
"İnaktif aşılarla ilgili 3. dozu önerdik, 3. aydan sonra düştüğünü görünce bu önerimizi yapmış olduk. Devamında 6 ay sonra zaten rapel dozlar, hatırlatma dozları olacak. Ama mRNA aşısı için bunun şu an 3,5-4 aylık sonuçların çok belirgin düşüş içinde olmadığını, önümüzdeki aylar takiple, ne zaman bir hatırlatma dozunun gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız. İsrail ve benzeri ülkelerde gördüğümüz şekliyle 8 ay sonra bu hatırlatma dozunun yapıldığını, ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şekilde olur ama şu an gerekmiyor."
Aşısız kişilerin restoranlarda farklı yerlere alınabileceğinin ifade edildiğinin hatırlatıldığı Bakan Koca, şu an gündemde böyle bir konunun bulunmadığını bildirdi.

Sputnik V açıklaması

Bakan Koca, aşı tedarikiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, konuya ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığını, şu an en az 30 milyona yakın aşının bulunduğunu ve aşıların gelmeye devam ettiğini dile getirdi.
Bir başka soru üzerine, Sputnik V aşısının 1 ve 2. dozunun birbirinden farklı olduğunu belirten Koca, "İki dozun bir araya gelmesini önemsiyoruz, gelen dozlarla ilgili de çalışmalar bitince biz genel uygulamaya geçmiş olacağız" dedi.

Yerli aşı çalışmaları

Yerli aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Koca, TURKOVAC aşısına ilişkin soru üzerine, "Yerli aşıyı şimdilik söyleyeyim. Sürpriz diye söyleyemiyoruz, Cumhurbaşkanımız söyler. Biz seri üretime önümüzdeki 1.5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim" şeklinde konuştu.
Yerli aşının etkinlik oranıyla ilgili verilerin sorulmasına karşılık da Fahrettin Koca, "Rapel doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur, onları zaten söylemiş oluruz. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, o kıyası da görmüş olacağız" dedi.

'Okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü artık elimizde aşımız var'

Sağlık Bakanı Koca, okulların salgın dolayısıyla tekrar kapatılma ihtimaline ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü artık 'elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımız aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların giderek artması gerekiyor. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak.
Dolayısıyla yapılması gereken tedbirler, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte biz tedbirleri ortaya koyduk. Hangi durumda, hangi pozisyonda ne yapılması gerektiği belli. Yani sınıf öğrencileri, öğretmende görülünce nasıl olur, öğrencide görülünce nasıl olmalı, bütün öğrenciler ne zaman tatil edilmeli, okul değil, sınıf en fazla olabilir. Biz en fazla sınıfın tatil edilebileceğini 14 günlük zaman diliminde, onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz."
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Bir başka soruya karşılık, geçici koruma altındaki kişiler ve göçmenlerin de aşılandığını belirten Koca, "Kaydı olmayanların sayısı çok az. Toplama bakıldığında öyle yüksek oranlı değil. Yani Suriyeli mesela 3,5-4 milyon kayıtlı olan kişi var, hepsine ulaşıyoruz" diye konuştu.
Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de kayıtlı Afganistanlıların da hepsine aşı yapıldığını bildirdi.
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