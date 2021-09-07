https://tr.sputniknews.com/20210907/selvi-sosyal-medya-icin-singapur-modeli-de-mercek-altina-alindi-1048677250.html

Selvi: Sosyal medya için Singapur modeli de mercek altına alındı

Selvi: Sosyal medya için Singapur modeli de mercek altına alındı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sosyal medya düzenlemesi konusunda yürütülen çalışmalarda Singapur modelinin de mercek altına alındığını söyledi. Selvi... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T09:23+0300

2021-09-07T09:23+0300

2021-09-07T09:23+0300

türkiye

fransa

singapur

almanya

ingiltere

sosyal medya

abdulkadir selvi

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bir süredir üzerinde çalışılan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak edindiği bilgileri aktardı.Bu çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yalan terörü' şeklindeki tanımından sonra başladığına dikkat çeken Selvi, "Amaç, sosyal medya üzerinden işlenen nefret suçunun önüne geçmek. İç karışıklıklar çıkararak, siyasi manipülasyonlara neden olacak operasyonlara karşı cezai yaptırım getirmek" dedi.Selvi, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal başkanlığında yapılan çalışmalara; Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in katıldığını söyledi.Sosyal medyayla ilgili olarak Fransa, İngiltere ve Almanya örneklerinin incelendiğini kaydeden Selvi, şöyle devam etti:"Almanya modeli üzerinde ağırlıklı olarak duruluyor. Ancak sosyal medyanın nefret suçu açısından tehlikeli bir mecraya dönüştüğü günümüzde Singapur modeli de mercek altına alındı. 2023 seçimlerine giderken sosyal medyadan yayılan asılsız haberlerle kitlelerin manipüle edilmesinin önüne geçilmek isteniyor. Singapur modeli Almanya, Fransa ve İngiltere örneğinden farklı olarak nefret suçuyla ilgili paylaşımları kaldırmayanlara 10 yıl hapis cezası getiriyor. 'Sahte Haber Yasası' adını taşıyan düzenlemede sosyal medya içeriğinin güvenli olup olmadığına hükümet karar veriyor. İktidarın yapmayı planladığı düzenlemede ise güvensiz içeriğin tespiti ve hangi haberin yalan ya da manipülasyon amaçlı olduğuna bir kurulun karar vermesi planlanıyor. Bunun için öncelikle yalan haber kriterinin belirlenmesi ve bu kararı alacak kurulun belirlenmesi üzerinde duruluyor."

https://tr.sputniknews.com/20210903/ak-parti-sosyal-medya-duzenlemesinde-ifade-ozgurluguyle-celismeyecek-bir-formul-arayisinda-1048572271.html

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fransa, singapur, almanya, ingiltere, sosyal medya, abdulkadir selvi