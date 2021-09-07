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https://tr.sputniknews.com/20210907/silide-oynanan-futbol-macinda-sahaya-giren-kopek-gol-atti-1048705021.html
Şili'de oynanan futbol maçında sahaya giren köpek gol attı
Şili'de oynanan futbol maçında sahaya giren köpek gol attı
Şili'de amatör maçta sahaya giren köpek eğlenceli anlar yaşattı. Serbest vuruştan gelen topu dikkatlice izleyen akıllı köpek kafa golü attı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T23:21+0300
2021-09-07T23:21+0300
2021-09-07T23:21+0300
yaşam
şili
köpek
futbol maçı
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Güney Amerika ülkesi Şili'de futbol sahalarında nadir görülebilecek bir olay yaşandı.Amatör kümede oynana bir maçta, duran top kullanıldığı esnada sahaya bir köpek girdi.Serbest vuruş kullanan oyuncunun orta açtığı topu dikkatlice izleyen köpek, kafa gölüne de imza attı. Topun ağlarla buluşmasıyla ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
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şili, köpek, futbol maçı
Şili'de oynanan futbol maçında sahaya giren köpek gol attı
Şili'de amatör maçta sahaya giren köpek eğlenceli anlar yaşattı. Serbest vuruştan gelen topu dikkatlice izleyen akıllı köpek kafa golü attı.
Güney Amerika ülkesi Şili'de futbol sahalarında nadir görülebilecek bir olay yaşandı.
Amatör kümede oynana bir maçta, duran top kullanıldığı esnada sahaya bir köpek girdi.
Serbest vuruş kullanan oyuncunun orta açtığı topu dikkatlice izleyen köpek, kafa gölüne de imza attı. Topun ağlarla buluşmasıyla ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.