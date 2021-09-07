https://tr.sputniknews.com/20210907/silide-oynanan-futbol-macinda-sahaya-giren-kopek-gol-atti-1048705021.html

Şili'de oynanan futbol maçında sahaya giren köpek gol attı

Şili'de oynanan futbol maçında sahaya giren köpek gol attı

Şili'de amatör maçta sahaya giren köpek eğlenceli anlar yaşattı. Serbest vuruştan gelen topu dikkatlice izleyen akıllı köpek kafa golü attı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T23:21+0300

2021-09-07T23:21+0300

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yaşam

şili

köpek

futbol maçı

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Güney Amerika ülkesi Şili'de futbol sahalarında nadir görülebilecek bir olay yaşandı.Amatör kümede oynana bir maçta, duran top kullanıldığı esnada sahaya bir köpek girdi.Serbest vuruş kullanan oyuncunun orta açtığı topu dikkatlice izleyen köpek, kafa gölüne de imza attı. Topun ağlarla buluşmasıyla ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

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şili, köpek, futbol maçı