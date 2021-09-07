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https://tr.sputniknews.com/20210907/suudi-arabistanin-shaqra-valisi-japon-buyukelciye-eliyle-pilav-yemeyi-ogretti-1048703524.html
Suudi Arabistan’ın Shaqra Valisi, Japon büyükelçiye eliyle pilav yemeyi öğretti
Suudi Arabistan’ın Shaqra Valisi, Japon büyükelçiye eliyle pilav yemeyi öğretti
Shaqra valisi Adel Al Bawardi, geleneksel bir yemek olan 'mufaltahı' Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Fumio Iwai'ye eliyle yemeği öğretti. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T21:58+0300
2021-09-07T21:58+0300
2021-09-07T22:05+0300
dünya
suudi arabistan
japonya
yemek
büyükelçi
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Büyükelçi Fumio Iwai, elle yemek yediği videoyu "Öğlen yemeğinde, mufaltahı beşle (elle) yedim. Beşle yemeyi başarabilmek için sayın valinin öğütlerden yardım aldım" cümlesiyle Twitter hesabından paylaştı.Ortak bir tabaktan yemek yiyen Büyükelçi Iwai'nin, Vali Al Bawardi'nin gösterdiği hareketleri taklit etmeye çalıştığı görülüyor.
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suudi arabistan, japonya, yemek, büyükelçi
Suudi Arabistan’ın Shaqra Valisi, Japon büyükelçiye eliyle pilav yemeyi öğretti 21:58 07.09.2021 (güncellendi: 22:05 07.09.2021)
Shaqra valisi Adel Al Bawardi, geleneksel bir yemek olan 'mufaltahı' Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Fumio Iwai'ye eliyle yemeği öğretti.
Büyükelçi Fumio Iwai, elle yemek yediği videoyu "Öğlen yemeğinde, mufaltahı beşle (elle) yedim. Beşle yemeyi başarabilmek için sayın valinin öğütlerden yardım aldım" cümlesiyle Twitter hesabından paylaştı.
Ortak bir tabaktan yemek yiyen Büyükelçi Iwai'nin, Vali Al Bawardi'nin gösterdiği hareketleri taklit etmeye çalıştığı görülüyor.