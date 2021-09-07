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Taliban hükümeti açıkladı
https://tr.sputniknews.com/20210907/taliban-bu-gece-yeni-afganistan-hukumetinin-ilk-uyelerini-aciklayacak-1048696273.html
Taliban hükümeti açıkladı
Taliban hükümeti açıkladı
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T17:27+0300
2021-09-07T17:52+0300
taliban
afgan
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Taliban Sözcüsü Mücahid, Kabil'deki basın toplantısında yeni geçiş hükümetini açıkladı. Hasan Ahund'un vekaleten Başbakan olduğu, Abdulgani Birader'in başbakan yardımcısı olduğu açıklandı. Muhammed İdris, Afganistan Merkez Bankası Başkanı oldu. Saraceddin Hakkani İçişleri Bakanı olarak görev alacak. Molla Yakup, Afganistan Savunma Bakanlığı görevini yürütecek.
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taliban, afgan

Taliban hükümeti açıkladı

17:27 07.09.2021 (güncellendi: 17:52 07.09.2021)
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Ayrıntılar geliyor
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı.
Taliban Sözcüsü Mücahid, Kabil'deki basın toplantısında yeni geçiş hükümetini açıkladı.
Hasan Ahund'un vekaleten Başbakan olduğu, Abdulgani Birader'in başbakan yardımcısı olduğu açıklandı. Muhammed İdris, Afganistan Merkez Bankası Başkanı oldu.
Saraceddin Hakkani İçişleri Bakanı olarak görev alacak. Molla Yakup, Afganistan Savunma Bakanlığı görevini yürütecek.
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