https://tr.sputniknews.com/20210907/taliban-bu-gece-yeni-afganistan-hukumetinin-ilk-uyelerini-aciklayacak-1048696273.html

Taliban hükümeti açıkladı

Taliban hükümeti açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T17:27+0300

2021-09-07T17:27+0300

2021-09-07T17:52+0300

taliban

afgan

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Taliban Sözcüsü Mücahid, Kabil'deki basın toplantısında yeni geçiş hükümetini açıkladı. Hasan Ahund'un vekaleten Başbakan olduğu, Abdulgani Birader'in başbakan yardımcısı olduğu açıklandı. Muhammed İdris, Afganistan Merkez Bankası Başkanı oldu. Saraceddin Hakkani İçişleri Bakanı olarak görev alacak. Molla Yakup, Afganistan Savunma Bakanlığı görevini yürütecek.

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2021

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taliban, afgan