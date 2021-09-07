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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210907/taliban-sozcusu-mucahidden-gecici-hukumet-degerlendirmesi-1048704330.html
Taliban Sözcüsü Mücahid'den 'geçici hükumet' değerlendirmesi
Taliban Sözcüsü Mücahid'den 'geçici hükumet' değerlendirmesi
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "geçici hükûmet"te yer alan isimlerin görevlerini vekaleten yürüteceğini ve daha sonra kabinede yeniden reformlar... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T22:54+0300
2021-09-07T22:54+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
zabihullah mücahid
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Mücahid, "geçici hükûmet"i ilan ettiği toplantıda gündeme ilişkin konulara değindi.Yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mücahid, Taliban lideri Hibetullah Ahunzade'nin yeni "hükûmet"teki konumuyla ilgili soruya, "Emir olarak görevine devam edecek." yanıtını verdiMücahid, "Taliban hükûmeti" kabinesi için yeni açıklanan isimlerin hepsinin görevlerini çalışmaların aksamaması için vekaleten yürüteceğini ve daha sonra kabinede yeniden reformlar yapılabileceğini söyledi."Hükûmetin" bazı kurumlarına henüz görevlendirmeler yapılmadığını hatırlatan Mücahid, "Bu kurumlara ülkenin farklı bölgelerinden isimlerin görevlendirilmesi yapılabilir. Bu kabine daimi değil ve kabinenin kapsayıcı olması için çabalar sürüyor. Bizim hükûmetimizde ayrıca bir konsey de olacak." dedi.Mücahid, Pakistan'ın Taliban'a destek verdiği iddialarına ilişkin olarak, 20 yıldır "Pakistan'ın Taliban'ın yanında olduğu" propagandasının yapıldığını ve bunu tamamen reddettiklerini belirtti.Sözcü Mücahid, "Bizim mücadelemizde Pakistan dahil hiçbir ülkenin rolü bulunmuyor. Biz bu iddiaları reddediyoruz. Taliban, kendi bağımsızlığı için neredeyse tüm dünya ile savaştı. Bu durumda Pakistan'ın bizim destekçimiz olarak göstermek mümkün değil" diye konuştu.'Biz ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz'Taliban'ın mücadelesinin "baştan sona İslam ve ülke için olduğunu" ifade eden Mücahid, kimsenin, Taliban'ın, Pakistan'ın menfaatine mücadele verdiğini ispat edemeyeceğini söyledi.Mücahid, Taliban'ın, Afganistan'ın bağımsızlığı için her kesimde çok sayıda kurban verdiğini bu nedenle Taliban'ın tüm Afganistan'a ait olduğunun altını çizdi."Biz ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz." diyen Mücahid, özellikle İslam ülkeleriyle kardeşlik çerçevesinde ilişkilerini sürdürme arzusunda olduklarını bildirdi.Mücahid, "Hiçbir ülkenin Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.Protesto gösterileriÜlkede devam eden protesto gösterine de değinen Mücahid, bu gösterilerin yasal bir dayanağının olmadığını söyledi.Mücahid, henüz hükûmetin tamamen kurulmadığını ve kamu binalarının normal çalışmaya başlamadığını hatırlatarak böyle bir durumda izinsiz bir şekilde gösteri yapmanın yanlış olduğunu belirtti.Bu gösterilerin arkasında bazı yabancı ülkelerin yer aldığını ifade eden Mücahid, böylece insanlar kışkırtılarak şehirlerde kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını aktardı.Mücahid, "Göstericilerin, nerede, ne zaman gösteri yapacağı konusunda izin almaları ve gösterinin içeriğine dair Adalet Bakanlığı ve polise bilgi verilmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmadan gerçekleştirilen protestolar, ortalığı karıştırmaya çalışmaktan başka bir şey değildir." diye konuştu.Şimdilik kimsenin protesto yapmasını istemediklerini vurgulayan Mücahid, hükûmet kurulduktan ve kamu hizmetleri başladıktan sonra gösteriye izin verileceğini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210907/taliban-bu-gece-yeni-afganistan-hukumetinin-ilk-uyelerini-aciklayacak-1048696273.html
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afganistan, taliban, zabihullah mücahid

Taliban Sözcüsü Mücahid'den 'geçici hükumet' değerlendirmesi

22:54 07.09.2021
© REUTERS / STRINGERTaliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de basın toplantısı düzenlerken (Ağustos 2021)
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de basın toplantısı düzenlerken (Ağustos 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / STRINGER
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "geçici hükûmet"te yer alan isimlerin görevlerini vekaleten yürüteceğini ve daha sonra kabinede yeniden reformlar yapılabileceğini belirterek, "Bu kabine daimi değil ve kabinenin kapsayıcı olması için çabalar sürüyor" dedi.
Mücahid, "geçici hükûmet"i ilan ettiği toplantıda gündeme ilişkin konulara değindi.
Yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mücahid, Taliban lideri Hibetullah Ahunzade'nin yeni "hükûmet"teki konumuyla ilgili soruya, "Emir olarak görevine devam edecek." yanıtını verdi
Mücahid, "Taliban hükûmeti" kabinesi için yeni açıklanan isimlerin hepsinin görevlerini çalışmaların aksamaması için vekaleten yürüteceğini ve daha sonra kabinede yeniden reformlar yapılabileceğini söyledi.
"Hükûmetin" bazı kurumlarına henüz görevlendirmeler yapılmadığını hatırlatan Mücahid, "Bu kurumlara ülkenin farklı bölgelerinden isimlerin görevlendirilmesi yapılabilir. Bu kabine daimi değil ve kabinenin kapsayıcı olması için çabalar sürüyor. Bizim hükûmetimizde ayrıca bir konsey de olacak." dedi.
Mücahid, Pakistan'ın Taliban'a destek verdiği iddialarına ilişkin olarak, 20 yıldır "Pakistan'ın Taliban'ın yanında olduğu" propagandasının yapıldığını ve bunu tamamen reddettiklerini belirtti.
Sözcü Mücahid, "Bizim mücadelemizde Pakistan dahil hiçbir ülkenin rolü bulunmuyor. Biz bu iddiaları reddediyoruz. Taliban, kendi bağımsızlığı için neredeyse tüm dünya ile savaştı. Bu durumda Pakistan'ın bizim destekçimiz olarak göstermek mümkün değil" diye konuştu.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
Taliban hükümeti açıkladı
17:27

'Biz ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz'

Taliban'ın mücadelesinin "baştan sona İslam ve ülke için olduğunu" ifade eden Mücahid, kimsenin, Taliban'ın, Pakistan'ın menfaatine mücadele verdiğini ispat edemeyeceğini söyledi.
Mücahid, Taliban'ın, Afganistan'ın bağımsızlığı için her kesimde çok sayıda kurban verdiğini bu nedenle Taliban'ın tüm Afganistan'a ait olduğunun altını çizdi.
"Biz ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz." diyen Mücahid, özellikle İslam ülkeleriyle kardeşlik çerçevesinde ilişkilerini sürdürme arzusunda olduklarını bildirdi.
Mücahid, "Hiçbir ülkenin Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Protesto gösterileri

Ülkede devam eden protesto gösterine de değinen Mücahid, bu gösterilerin yasal bir dayanağının olmadığını söyledi.
Mücahid, henüz hükûmetin tamamen kurulmadığını ve kamu binalarının normal çalışmaya başlamadığını hatırlatarak böyle bir durumda izinsiz bir şekilde gösteri yapmanın yanlış olduğunu belirtti.
Bu gösterilerin arkasında bazı yabancı ülkelerin yer aldığını ifade eden Mücahid, böylece insanlar kışkırtılarak şehirlerde kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını aktardı.
Mücahid, "Göstericilerin, nerede, ne zaman gösteri yapacağı konusunda izin almaları ve gösterinin içeriğine dair Adalet Bakanlığı ve polise bilgi verilmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmadan gerçekleştirilen protestolar, ortalığı karıştırmaya çalışmaktan başka bir şey değildir." diye konuştu.
Şimdilik kimsenin protesto yapmasını istemediklerini vurgulayan Mücahid, hükûmet kurulduktan ve kamu hizmetleri başladıktan sonra gösteriye izin verileceğini sözlerine ekledi.
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