Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210907/tanju-ozcan-mutedeyyin-kesimle-hicbir-sorunum-olmadi-annem-ve-babam-haci-1048679581.html
Tanju Özcan: Mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı, annem ve babam hacı
Tanju Özcan: Mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı, annem ve babam hacı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mütedeyyin kesimle herhangi bir sorunu olmadığını belirterek "Annem tesettürlü, annem - babam hacı benim. Türkiye'de cami... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T10:35+0300
2021-09-07T10:35+0300
politika
chp
tanju özcan
ihraç
kadın
hacı
özür
baba
anne
bolu belediyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103875/57/1038755781_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_80ffc74efcb725f01f166445a36d68fb.jpg
Kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle eleştirilen ve CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuştu.Kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Özcan, "İhraç edilseydim başka partiye geçmezdim bağımsız olarak kalırdım" dedi. Mütedeyyin kesimle herhangi bir sorunu da olmadığını belirten Özcan, "Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim" ifadesini kullandı.Özcan'ın açıklamaları şöyle:'Karar sürpriz oldu'"İddia makamı MYK, MYK'nın önerisi uyarı cezası. Ben bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Yargı bağımsızlığını savunan bir partiyiz. YDK hiçbir etki altında kalmadan savunmamı dinleyecek ve MYK'nın iddialarını dikkate alıp nihai kararı verecek. YDK'nın vereceği karar bağlayıcı olur. Verilecek karara saygı duyarım.'İhraç edilseydim bağımsız kalırdım'Bugün partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı, Atatürkçü Türk milliyetçisi çizgimden asla taviz vermezdim.'Suni gündem yaratıldı'Burada da tecrübeli siyasetçin anlatması gereken bir anıyı paylaştığım için suni gündem yaratıldı. Bazen siyasi olarak çok konuşurken ağızınızdan çıkmaması gereken sözler çıkıyor ama maksat kötü değildi.'Annem, babam hacı benim'Samimi olarak incinen tüm kadınlardan özür diledim dilerim. Benim mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı. Annem tesettürlü, annem - babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Mütedeyyin kesim sorunu varmış gibi algı yaratmaya çalışmak olmaz. Geçen hafta cami temeli atmış biriyim."
https://tr.sputniknews.com/20210906/chpden-tanju-ozcan-aciklamasi-yuksek-disiplin-kuruluna-uyari-icin-sevk-edildi-1048658144.html
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103875/57/1038755781_69:0:1168:824_1920x0_80_0_0_5bbdbb8802b0827ef790824485e8288b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, tanju özcan, ihraç, kadın, hacı, özür, baba, anne, bolu belediyesi

Tanju Özcan: Mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı, annem ve babam hacı

10:35 07.09.2021
© Fotoğraf: TwitterTanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© Fotoğraf: Twitter
Abone ol
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mütedeyyin kesimle herhangi bir sorunu olmadığını belirterek "Annem tesettürlü, annem - babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim" dedi.
Kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle eleştirilen ve CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuştu.
Kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Özcan, "İhraç edilseydim başka partiye geçmezdim bağımsız olarak kalırdım" dedi. Mütedeyyin kesimle herhangi bir sorunu da olmadığını belirten Özcan, "Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim" ifadesini kullandı.
Özcan'ın açıklamaları şöyle:

'Karar sürpriz oldu'

"İddia makamı MYK, MYK'nın önerisi uyarı cezası. Ben bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Yargı bağımsızlığını savunan bir partiyiz. YDK hiçbir etki altında kalmadan savunmamı dinleyecek ve MYK'nın iddialarını dikkate alıp nihai kararı verecek. YDK'nın vereceği karar bağlayıcı olur. Verilecek karara saygı duyarım.

'İhraç edilseydim bağımsız kalırdım'

Bugün partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı, Atatürkçü Türk milliyetçisi çizgimden asla taviz vermezdim.

'Suni gündem yaratıldı'

Burada da tecrübeli siyasetçin anlatması gereken bir anıyı paylaştığım için suni gündem yaratıldı. Bazen siyasi olarak çok konuşurken ağızınızdan çıkmaması gereken sözler çıkıyor ama maksat kötü değildi.

'Annem, babam hacı benim'

Samimi olarak incinen tüm kadınlardan özür diledim dilerim. Benim mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı. Annem tesettürlü, annem - babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Mütedeyyin kesim sorunu varmış gibi algı yaratmaya çalışmak olmaz. Geçen hafta cami temeli atmış biriyim."
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
TÜRKİYE
CHP'den Tanju Özcan açıklaması: Uyarı için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Dün, 15:47
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:42Müze sayısı arttı, ziyaretçi sayısı yüzde 70 azaldı
10:35Tanju Özcan: Mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı, annem ve babam hacı
10:26Kadınlara para verip falakaya yatıran adamın ifadesi ortaya çıktı: Fenomen olmak istiyordum
10:24Oğluyla kızı anlaştı, Theodorakis Girit’te defnedilecek
10:22Washington, Taliban hükümetini tanıyacak mı?: Biden'e göre 'o noktaya daha çok var'
10:16İYİ Partili Paçacı: Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor
10:09Tüketici Mahkemesi kararı: Taahhüt cayma bedeli geri ödenecek
10:05Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 gözaltı
10:00Bazı ev sahipleri mahkemenin yolunu tuttu: Kira davalarında büyük artış
09:49Özel uçakla İstanbul'a gelen Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı
09:44Öğrenci yurtları için başvurular başladı
09:43Metiner'den Cumhur İttifakı’na: Tuzağa düşmemek lazım
09:42Peru’da Sputnik V üretimi için fabrika kurulacak
09:25İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
09:23PCR şartına uymayanlar için ‘tazminat’ tartışması
09:23Selvi: Sosyal medya için Singapur modeli de mercek altına alındı
09:16THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: 'Yangınlarda lince kurban edildim'
08:56Tom Cruise’ın çalınan aracında yeni filminin kopyası olduğu açıklandı
08:34Ukraynalı modelin ölümünde dosya kapandı
08:0240 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 214 gözaltı