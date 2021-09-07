https://tr.sputniknews.com/20210907/tedbirlere-uymayip-8-kisiye-koronavirus-bulastiran-kisiye-5-yil-hapis-cezasi-verildi-1048685631.html

Tedbirlere uymayıp 8 kişiye koronavirüs bulaştıran kişiye 5 yıl hapis cezası verildi

Tedbirlere uymayıp 8 kişiye koronavirüs bulaştıran kişiye 5 yıl hapis cezası verildi

Vietnam'da mahkeme, tedbirlere uymayarak 8 kişiye koronavirüs bulaştıran kişiye 5 yıl hapis cezası verdi. 8 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirtildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T13:42+0300

2021-09-07T13:42+0300

2021-09-07T13:42+0300

vietnam

hapis cezası

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

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Son aylarda Delta varyantıyla başa çıkmaya çalışan ve sıkı önlemler alınan Vietnam'da bir kişi virüsü yaydığı için hapis cezasına çarptırıldı.28 yaşındaki Le Van Tri'nin temmuz ayının başlarında Ho Chi Minh şehrinden ülkenin güneyindeki Ca Mau kentine motosikletle seyahat ettiği ancak sağlık beyan formunda seyahat geçmişiyle ilgili yanlış bilgi verdiği tespit edildi. Seyahati sonrası 21 günlük karantina kuralını da çiğnediği tespit edilen Tri'nin ailesinden 7 kişiye ve sosyal yardım merkezindeki bir personele koronavirüs bulaştırdığı belirlendi. Koronavirüs olan bu 8 kişiden biri hayatını kaybederken, Tri'ye 'tehlikeli virüsü yaymak' suçuyla dava açıldı. Suçlu bulunan Tri'ye 5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve 880 dolar para cezası verildi.Koronavirüse karşı aldığı sıkı önlemlerle gündem olan Vietnam’da, nisan ayından bu ayından vaka sayılarında artış gözlemleniyor.Ülkede bugüne kadar 536 binden fazla vaka tespit edilirken, 13 bin 385 kişi hayatını kaybetti.Vietnam'da daha önce de aynı suçlamalarda iki kişiye 18 ay hapis cezası verilmişti.

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vietnam, hapis cezası, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri