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https://tr.sputniknews.com/20210907/tedbirlere-uymayip-8-kisiye-koronavirus-bulastiran-kisiye-5-yil-hapis-cezasi-verildi-1048685631.html
Tedbirlere uymayıp 8 kişiye koronavirüs bulaştıran kişiye 5 yıl hapis cezası verildi
Tedbirlere uymayıp 8 kişiye koronavirüs bulaştıran kişiye 5 yıl hapis cezası verildi
Vietnam'da mahkeme, tedbirlere uymayarak 8 kişiye koronavirüs bulaştıran kişiye 5 yıl hapis cezası verdi. 8 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirtildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T13:42+0300
2021-09-07T13:42+0300
vietnam
hapis cezası
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
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Son aylarda Delta varyantıyla başa çıkmaya çalışan ve sıkı önlemler alınan Vietnam'da bir kişi virüsü yaydığı için hapis cezasına çarptırıldı.28 yaşındaki Le Van Tri'nin temmuz ayının başlarında Ho Chi Minh şehrinden ülkenin güneyindeki Ca Mau kentine motosikletle seyahat ettiği ancak sağlık beyan formunda seyahat geçmişiyle ilgili yanlış bilgi verdiği tespit edildi. Seyahati sonrası 21 günlük karantina kuralını da çiğnediği tespit edilen Tri'nin ailesinden 7 kişiye ve sosyal yardım merkezindeki bir personele koronavirüs bulaştırdığı belirlendi. Koronavirüs olan bu 8 kişiden biri hayatını kaybederken, Tri'ye 'tehlikeli virüsü yaymak' suçuyla dava açıldı. Suçlu bulunan Tri'ye 5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve 880 dolar para cezası verildi.Koronavirüse karşı aldığı sıkı önlemlerle gündem olan Vietnam’da, nisan ayından bu ayından vaka sayılarında artış gözlemleniyor.Ülkede bugüne kadar 536 binden fazla vaka tespit edilirken, 13 bin 385 kişi hayatını kaybetti.Vietnam'da daha önce de aynı suçlamalarda iki kişiye 18 ay hapis cezası verilmişti.
vietnam
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vietnam, hapis cezası, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri

Tedbirlere uymayıp 8 kişiye koronavirüs bulaştıran kişiye 5 yıl hapis cezası verildi

13:42 07.09.2021
© REUTERS / Thanh HueVietnam - Hanoi - koronavirüs
Vietnam - Hanoi - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Thanh Hue
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Vietnam'da mahkeme, tedbirlere uymayarak 8 kişiye koronavirüs bulaştıran kişiye 5 yıl hapis cezası verdi. 8 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Son aylarda Delta varyantıyla başa çıkmaya çalışan ve sıkı önlemler alınan Vietnam'da bir kişi virüsü yaydığı için hapis cezasına çarptırıldı.
28 yaşındaki Le Van Tri'nin temmuz ayının başlarında Ho Chi Minh şehrinden ülkenin güneyindeki Ca Mau kentine motosikletle seyahat ettiği ancak sağlık beyan formunda seyahat geçmişiyle ilgili yanlış bilgi verdiği tespit edildi.
Seyahati sonrası 21 günlük karantina kuralını da çiğnediği tespit edilen Tri'nin ailesinden 7 kişiye ve sosyal yardım merkezindeki bir personele koronavirüs bulaştırdığı belirlendi.
Koronavirüs olan bu 8 kişiden biri hayatını kaybederken, Tri'ye 'tehlikeli virüsü yaymak' suçuyla dava açıldı.
Suçlu bulunan Tri'ye 5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve 880 dolar para cezası verildi.
Koronavirüse karşı aldığı sıkı önlemlerle gündem olan Vietnam’da, nisan ayından bu ayından vaka sayılarında artış gözlemleniyor.
Ülkede bugüne kadar 536 binden fazla vaka tespit edilirken, 13 bin 385 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam'da daha önce de aynı suçlamalarda iki kişiye 18 ay hapis cezası verilmişti.
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