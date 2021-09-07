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https://tr.sputniknews.com/20210907/thk-kayyum-heyeti-baskani-ascinin-istifa-dilekcesi-ortaya-cikti--1048677113.html
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: 'Yangınlarda lince kurban edildim'
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: 'Yangınlarda lince kurban edildim'
THK'ya 2019'da Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanan Cenap Aşçı, dün Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne istifa dilekçesini sundu. Aşçı, dilekçesinde, "Hepimizin... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T09:16+0300
2021-09-07T09:17+0300
türkiye
orman yangını
türk hava kurumu (thk)
thk
borç
cenap aşçı
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Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından, 2019'da Türk Hava Kurumu'na (THK) Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte yönetim kayyumu olarak atanan Cenap Aşçı, bugün istifa dilekçesini verdi.Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı. Aşçı istifa dilekçesinde, "2019 ve 2020 yılı içerisinde mahkemenizin desteği ve verdiği izinler doğrultusunda yapılanlar, gelir gider durumu detaylı yıllık raporlar halinde mahkemenize arz edilmiştir. 2021 yılında da yine mahkemenizin desteği ve verdiği izinlere istinaden görev yapılmaya çalışılmıştır. Ancak hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yı ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Bu güzide cumhuriyet kurumu, 96 yıllık ulu çınar asla bu tartışmaların odağında olmamalıdır. Kurumun yeniden eski günlerde olduğu gibi milletin hizmetinde ve yüce milletimiz nezdinde saygın konumunu korumak hepimizin görevidir." düşüncesini dile getirdi.T24'ün aktardığına göre Aşçı şunları kaydetti:Keza herhangi bir görev talebimiz yokken millete hizmet etmenin en temel ödevimiz aldığı anlayışıyla; bitmiş, tükenmiş, borç batağına saplanmış kurumda özveri ile çalışmalar yapılmış ve yapılıyorken ağır ve haksız ithamlarla muhatap olmak şahsımızı ziyadesiyle üzmüştür. Fedakârca çalışmanın karşılığı bu olmamalıdır. Banka borçları başarılı bir şeklide yapılandırılmış, vergi ve SGK borçları da aynı şekilde yapılandırılmıştır. Durma noktasına gelmiş işler yeniden yapılır hale getirilmiş, yeni işler yapılmaya başlanmış ve gelir elde edilmiştir.'Borç batağından çıkılmıştır'Verimsiz hantal yapı küçültülmüş ciddi tasarruf yapılmıştır. Borç batağından çıkılmıştır. Kurum kendisine yüklenen göre amacına uygun tüm işleri yapar ve yapabilecek hale gelmeye başlamıştır. Kurumu batıranlar, bunlarla hareket eden mihraklar ve maalesef bu kişilerin yalan ve iftiralarının peşinden gidenlerin haksız itham ve saldırıları da devam etmektedir.Yukarıda verilen gerekçelerle etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeniz Kanunu’nun 477. Maddesi uyarınca kayyımlık görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarınca kayyımlık görevinden alınmam hususunda gereğini arz ederim."
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orman yangını, türk hava kurumu (thk), thk, borç, cenap aşçı

THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: 'Yangınlarda lince kurban edildim'

09:16 07.09.2021 (güncellendi: 09:17 07.09.2021)
© AATHK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
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THK'ya 2019'da Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanan Cenap Aşçı, dün Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne istifa dilekçesini sundu. Aşçı, dilekçesinde, "Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yı ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. "
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından, 2019'da Türk Hava Kurumu'na (THK) Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte yönetim kayyumu olarak atanan Cenap Aşçı, bugün istifa dilekçesini verdi.
Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı. Aşçı istifa dilekçesinde, "2019 ve 2020 yılı içerisinde mahkemenizin desteği ve verdiği izinler doğrultusunda yapılanlar, gelir gider durumu detaylı yıllık raporlar halinde mahkemenize arz edilmiştir. 2021 yılında da yine mahkemenizin desteği ve verdiği izinlere istinaden görev yapılmaya çalışılmıştır. Ancak hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yı ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Bu güzide cumhuriyet kurumu, 96 yıllık ulu çınar asla bu tartışmaların odağında olmamalıdır. Kurumun yeniden eski günlerde olduğu gibi milletin hizmetinde ve yüce milletimiz nezdinde saygın konumunu korumak hepimizin görevidir." düşüncesini dile getirdi.
T24'ün aktardığına göre Aşçı şunları kaydetti:
Keza herhangi bir görev talebimiz yokken millete hizmet etmenin en temel ödevimiz aldığı anlayışıyla; bitmiş, tükenmiş, borç batağına saplanmış kurumda özveri ile çalışmalar yapılmış ve yapılıyorken ağır ve haksız ithamlarla muhatap olmak şahsımızı ziyadesiyle üzmüştür. Fedakârca çalışmanın karşılığı bu olmamalıdır. Banka borçları başarılı bir şeklide yapılandırılmış, vergi ve SGK borçları da aynı şekilde yapılandırılmıştır. Durma noktasına gelmiş işler yeniden yapılır hale getirilmiş, yeni işler yapılmaya başlanmış ve gelir elde edilmiştir.

'Borç batağından çıkılmıştır'

Verimsiz hantal yapı küçültülmüş ciddi tasarruf yapılmıştır. Borç batağından çıkılmıştır. Kurum kendisine yüklenen göre amacına uygun tüm işleri yapar ve yapabilecek hale gelmeye başlamıştır. Kurumu batıranlar, bunlarla hareket eden mihraklar ve maalesef bu kişilerin yalan ve iftiralarının peşinden gidenlerin haksız itham ve saldırıları da devam etmektedir.
Yukarıda verilen gerekçelerle etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeniz Kanunu’nun 477. Maddesi uyarınca kayyımlık görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarınca kayyımlık görevinden alınmam hususunda gereğini arz ederim."
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