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https://tr.sputniknews.com/20210907/tom-cruisein-calinan-aracinda-yeni-filminin-kopyasi-oldugu-aciklandi-1048677002.html
Tom Cruise’ın çalınan aracında yeni filminin kopyası olduğu açıklandı
Tom Cruise’ın çalınan aracında yeni filminin kopyası olduğu açıklandı
Tom Cruise'un geçtiğimiz hafta çalınan aracında, “Top Gun 2” filminin bir kopyasının olduğu belirtildi. Filmin, kopyalanıp kopyalanmadığı bilinmiyor. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T08:56+0300
2021-09-07T08:55+0300
dünya
açıklama
araç
çalıntı
tom cruise
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Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Tom Cruise’un BMW marka aracı, "Görevimiz Tehlike" film serisinin yeni bölümünün çekildiği Birmingham’da, kaldığı Grand Otel’in önünden çalındı. Çalınan aracın içinde Cruise'un yeni filmlerinden Top Gun’ın devamı olan “Top Gun: Maverick”in bir kopyasının olduğu belirtildi.AjansBizim'in haberine göre, West Midlands Polisi, çalınan aracı kısa sürede bulurken, içinde oyuncuya ait binlerce sterlin tutarında değerli eşyanın bulunduğu valizlerin araçta olmadığı bildirmişti. Ancak söz konusu filmin kopyasının, araçla birlikte bulunduğu belirtildi. Filmin, kopyalanıp kopyalanmadığı ise bilinmiyor.'Top Gun: Maverick'in gösterim tarihi, birkaç gün önce 19 Kasım’dan 27 Mayıs 2022’ye ertelendi. Bir kaynak, korona virüsü salgını nedeniyle gösterim tarihi ertelenen filmin, şimdi de sızdırılma ihtimaline karşı vizyon tarihinin değiştirildiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210824/arka-bahcelerine-tom-cruise-indi-1048274555.html
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açıklama, araç, çalıntı, tom cruise

Tom Cruise’ın çalınan aracında yeni filminin kopyası olduğu açıklandı

08:56 07.09.2021
© MilliyetTom Cruise, Görevimiz Tehlike 7’nin çekimleri esnasında kameramanı ipten aldı
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7’nin çekimleri esnasında kameramanı ipten aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© Milliyet
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Tom Cruise'un geçtiğimiz hafta çalınan aracında, “Top Gun 2” filminin bir kopyasının olduğu belirtildi. Filmin, kopyalanıp kopyalanmadığı bilinmiyor.
Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Tom Cruise’un BMW marka aracı, "Görevimiz Tehlike" film serisinin yeni bölümünün çekildiği Birmingham’da, kaldığı Grand Otel’in önünden çalındı. Çalınan aracın içinde Cruise'un yeni filmlerinden Top Gun’ın devamı olan “Top Gun: Maverick”in bir kopyasının olduğu belirtildi.
AjansBizim'in haberine göre, West Midlands Polisi, çalınan aracı kısa sürede bulurken, içinde oyuncuya ait binlerce sterlin tutarında değerli eşyanın bulunduğu valizlerin araçta olmadığı bildirmişti. Ancak söz konusu filmin kopyasının, araçla birlikte bulunduğu belirtildi. Filmin, kopyalanıp kopyalanmadığı ise bilinmiyor.
'Top Gun: Maverick'in gösterim tarihi, birkaç gün önce 19 Kasım’dan 27 Mayıs 2022’ye ertelendi. Bir kaynak, korona virüsü salgını nedeniyle gösterim tarihi ertelenen filmin, şimdi de sızdırılma ihtimaline karşı vizyon tarihinin değiştirildiğini belirtti.
Arka bahçelerine Tom Cruise indi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
DÜNYA
Arka bahçelerine Tom Cruise indi
24 Ağustos, 08:38
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