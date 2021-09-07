https://tr.sputniknews.com/20210907/turk-toplumunun-genetik-kodlarina-isik-tutan-arastirma-sonuclandi-1048703096.html

Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı

Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı

Türkiye, ABD ve İngiltere'den bilim insanlarının katıldığı araştırmada, Türkiye'nin 81 ilinden 10 yıl boyunca yaklaşık 4 bin kişinin DNA'sı incelenerek, Türk... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T21:30+0300

2021-09-07T21:30+0300

2021-09-07T21:30+0300

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genetik

gen haritası

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Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün önderliğinde Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı, Sağlık Bilimleri, Rockefeller, Yale, Cardiff üniversiteleri ve Icahn School of Medicine at Mount Sinai'nin katılımı ile yürütülen araştırmada, Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin kişinin DNA'sı incelendi.Projenin yürütücüsü Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik, çalışmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.Yaklaşık 10 yıl süren ve 10 milyon dolar bütçe ile yürütülen araştırmada, Türkiye'nin 81 ilinden köken alan yaklaşık 4 bin kişinin DNA'sını incelediklerini ve Türk toplumunun detaylı genetik yapısına ilişkin önemli veriler elde ettiklerini bildiren Özçelik, "Çalışmamızın sonuçları, Türkiye'nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu." dedi.Özçelik, çalışmaya ilişkin, şunları söyledi:"Temel bileşenler analizinde, Türk toplumunun genetik yapısının farklı bireyler arasında hayli değişken olduğunu, fakat bireylerin genetik açıdan birbirinden ayrı kümeler oluşturmadığını gözlemledik. Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler vardır. Avrupa toplumları ile de beklenenden daha yüksek düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır. Türkiye coğrafi konumu gibi genetik yapısı ile de Doğu ile Batı arasında bir köprü oluşturmaktadır. Anadolu eski Taş Çağı'ndan beri göç olayları için bir köprü görevi görmüştür. Bu coğrafyada, çok sayıda toplum yaşamış ve genetik miraslarını nesilden nesile aktarmıştır.

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türkiye, genetik, gen haritası