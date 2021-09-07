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KORONAVİRÜS
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Türkiye artık Kazakistan’ın koronavirüs aşısını tanımıyor
Türkiye artık Kazakistan’ın koronavirüs aşısını tanımıyor
Kazakistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı’nın basın dairesinden, Türkiye’nin Kazakistan tarafından üretilen QazVac koronavirüs aşısını tanımaya son verdiği... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T16:44+0300
2021-09-07T16:44+0300
2021-09-07T16:44+0300
koronavirüs
kazakistan
türkiye
aşı
tanıma
aşılama
kovid-19
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Kazakistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı’nın Bilim Komitesi’nin basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada, Türkiye’nin QazVac aşısını artık tanımama kararı aldığı ifade edildi.Kazak halkı, komiteye bağlı Biyolojik Güvenlik Sorunları Araştırma Ensititüsü’nün geliştirdiği QazVac aşısı ile 26 Nisan’da aşılanmaya başlanmıştı.Daha önce sosyal medyada bir süredir yerli QazVac aşısını yaptırmış olan Kazak turistlerin PCR testi olmadan Türkiye’ye girişlerine izin verildiğine ilişkin bilgiler yer almıştı.
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kazakistan, türkiye, aşı, tanıma, aşılama, kovid-19
Türkiye artık Kazakistan’ın koronavirüs aşısını tanımıyor
Kazakistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı’nın basın dairesinden, Türkiye’nin Kazakistan tarafından üretilen QazVac koronavirüs aşısını tanımaya son verdiği açıklaması yapıldı.
Kazakistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı’nın Bilim Komitesi’nin basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada, Türkiye’nin QazVac aşısını artık tanımama kararı aldığı ifade edildi.
Kazak halkı, komiteye bağlı Biyolojik Güvenlik Sorunları Araştırma Ensititüsü’nün geliştirdiği QazVac aşısı ile 26 Nisan’da aşılanmaya başlanmıştı.
Daha önce sosyal medyada bir süredir yerli QazVac aşısını yaptırmış olan Kazak turistlerin PCR testi olmadan Türkiye’ye girişlerine izin verildiğine ilişkin bilgiler yer almıştı.