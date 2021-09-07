https://tr.sputniknews.com/20210907/turkiye-artik-kazakistanin-koronavirus-asisini-tanimiyor-1048694512.html

Türkiye artık Kazakistan’ın koronavirüs aşısını tanımıyor

Türkiye artık Kazakistan’ın koronavirüs aşısını tanımıyor

Kazakistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı’nın basın dairesinden, Türkiye’nin Kazakistan tarafından üretilen QazVac koronavirüs aşısını tanımaya son verdiği... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T16:44+0300

2021-09-07T16:44+0300

2021-09-07T16:44+0300

koronavirüs

kazakistan

türkiye

aşı

tanıma

aşılama

kovid-19

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Kazakistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı’nın Bilim Komitesi’nin basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada, Türkiye’nin QazVac aşısını artık tanımama kararı aldığı ifade edildi.Kazak halkı, komiteye bağlı Biyolojik Güvenlik Sorunları Araştırma Ensititüsü’nün geliştirdiği QazVac aşısı ile 26 Nisan’da aşılanmaya başlanmıştı.Daha önce sosyal medyada bir süredir yerli QazVac aşısını yaptırmış olan Kazak turistlerin PCR testi olmadan Türkiye’ye girişlerine izin verildiğine ilişkin bilgiler yer almıştı.

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kazakistan, türkiye, aşı, tanıma, aşılama, kovid-19