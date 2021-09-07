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Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin 2. turu başladı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin 2. turu başladı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin 2. turunun Ankara'da başladığı açıklandı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:23+0300
2021-09-07T15:23+0300
türkiye
türkiye
mısır
dışişleri bakanlığı
sedat önal
hamdi loza
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Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da başladı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır Siyasi istişarelerinin ikinci turunun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda başladığı belirtildi.İlk günkü görüşmelerde ikili konuların ele alındığı, yarınki görüşmelerde ise bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü bildirilen açıklamada, "Tarafların ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde ilerletilmesini ve normalleştirilmesini amaçladığı belirtiliyor" ifadesi kullanıldı.Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır" ifadelerine yer verilmişti.
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türkiye, mısır, dışişleri bakanlığı, sedat önal, hamdi loza

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin 2. turu başladı

15:23 07.09.2021
© DHATürkiye Mısır bayrakları
Türkiye Mısır bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
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Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin 2. turunun Ankara'da başladığı açıklandı.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da başladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır Siyasi istişarelerinin ikinci turunun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda başladığı belirtildi.
İlk günkü görüşmelerde ikili konuların ele alındığı, yarınki görüşmelerde ise bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü bildirilen açıklamada, "Tarafların ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde ilerletilmesini ve normalleştirilmesini amaçladığı belirtiliyor" ifadesi kullanıldı.
Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.
Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır" ifadelerine yer verilmişti.
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