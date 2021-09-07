https://tr.sputniknews.com/20210907/turkiyede-23-bin-638-yeni-vaka-tespit-edildi--274-can-kaybi-yasandi--1048701183.html

Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 274 can kaybı, 23 bin 638 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 274 can kaybı, 23 bin 638 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T19:50+0300

2021-09-07T19:50+0300

2021-09-07T20:12+0300

türkiye

son dakika

vaka

koronavirüs

fahrettin koca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044697037_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5d06881d9fc38754792ac7a2bfa5fe5d.jpg

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan "Vaka sayımız 23 bin 638. Kovid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı" paylaşımını yaptı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

son dakika, vaka, koronavirüs, fahrettin koca