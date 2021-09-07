Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 274 can kaybı, 23 bin 638 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan "Vaka sayımız 23 bin 638. Kovid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı" paylaşımını yaptı.
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan "Vaka sayımız 23 bin 638. Kovid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı" paylaşımını yaptı.
Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı! pic.twitter.com/y34ippfRxP