Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210907/turkiyeden-kirgizistana-150-bin-doz-koronavirus-asisi-1048698966.html
Türkiye’den Kırgızistan’a 150 bin doz koronavirüs aşısı
Türkiye’den Kırgızistan’a 150 bin doz koronavirüs aşısı
Türkiye’nin Kırgızistan’a Kovid-19 salgını ile mücadelede destek olmak amacıyla 150 bin doz Kovid-19 aşısı bağışlayacağı bildirildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T18:45+0300
2021-09-07T18:45+0300
koronavirüs
kırgızistan
türkiye
yardım
bağış
aşı
dünya
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044592777_0:186:1800:1199_1920x0_80_0_0_9f672c81310753f415e1cbf8401db042.jpg
Türkiye'den Kırgızistan'ın Kovid-19 salgını ile mücadelesine destek geldi. Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile görüştüğü bildirilerek, görüşmede sağlık alanında işbirliği ve Türkiye tarafından yapılan Kırgız-Türk Devlet Dostluk Hastanesi’nin yönetim konularının ele alındığı aktarıldı. Büyükelçi Doğan ise yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kırgızistan'a 150 bin doz Kovid-19 aşısı bağışlayacağını ifade etti.'Her doz aşı, kurtarılan bir hayat'Bakan Beyşenaliyev, Türkiye'nin salgınla mücadele ve vatandaşlara sağlık hizmetinin kalitesinin iyileştirilmesi için malzeme ve teknik temeli güçlendirmede Kırgızistan'a büyük destek verdiğini dile getirdi.Beyşenaliyev, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nin hizmete başladığını ve bu sayede vatandaşların yurt dışına çıkmadan tedavi görebileceğini kaydetti. Türkiye'nin aşı desteğinde bulunma kararının sevindirici olduğunu söyleyen Beyşenaliyev, “Dost Türkiye halkına ve ülke yönetimine teşekkür ederim. Her doz aşı kurtarılan bir hayat” dedi.Beyşenaliyev, kardeş Türkiye halkının desteğinin vatandaşların sağlığının korunması için önemli ve gerekli olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210809/saglik-bakani-koca-turkiye-asilamada-normaline-donuyor-asi-olma-karari-da-hizlandi-1045203374.html
kırgızistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044592777_201:0:1800:1199_1920x0_80_0_0_b505d543992b51b13de5bf92d336a5c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırgızistan, türkiye, yardım, bağış, aşı, dünya, kovid-19

Türkiye’den Kırgızistan’a 150 bin doz koronavirüs aşısı

18:45 07.09.2021
© REUTERS / Ivan Alvaradokoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Ivan Alvarado
Abone ol
Türkiye’nin Kırgızistan’a Kovid-19 salgını ile mücadelede destek olmak amacıyla 150 bin doz Kovid-19 aşısı bağışlayacağı bildirildi.
Türkiye'den Kırgızistan'ın Kovid-19 salgını ile mücadelesine destek geldi.
Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile görüştüğü bildirilerek, görüşmede sağlık alanında işbirliği ve Türkiye tarafından yapılan Kırgız-Türk Devlet Dostluk Hastanesi’nin yönetim konularının ele alındığı aktarıldı.
Büyükelçi Doğan ise yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kırgızistan'a 150 bin doz Kovid-19 aşısı bağışlayacağını ifade etti.

'Her doz aşı, kurtarılan bir hayat'

Bakan Beyşenaliyev, Türkiye'nin salgınla mücadele ve vatandaşlara sağlık hizmetinin kalitesinin iyileştirilmesi için malzeme ve teknik temeli güçlendirmede Kırgızistan'a büyük destek verdiğini dile getirdi.
Beyşenaliyev, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nin hizmete başladığını ve bu sayede vatandaşların yurt dışına çıkmadan tedavi görebileceğini kaydetti.
Türkiye'nin aşı desteğinde bulunma kararının sevindirici olduğunu söyleyen Beyşenaliyev, “Dost Türkiye halkına ve ülke yönetimine teşekkür ederim. Her doz aşı kurtarılan bir hayat” dedi.
Beyşenaliyev, kardeş Türkiye halkının desteğinin vatandaşların sağlığının korunması için önemli ve gerekli olduğunu kaydetti.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
DÜNYA
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor, aşı olma kararı da hızlandı
9 Ağustos, 19:34
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:29Demet Akalın'dan Spor Bakanlığı'na A Milli Kadın Voleybol Takımı için çağrı
19:26Merkel: Almanya güçlü bir otomotiv üretim yeri olarak kalmalı
19:22AB'den aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına onay
19:19Erdoğan: Afrika'nın sorunlarına Afrikalı kardeşlerimiz tarafından çözüm bulunacağına inanıyoruz
19:10Alman yargısı: Sinovac aşısı olanlara seyahat kısıtlaması hukuki
19:06'Cübbeli Ahmet': Eşcinsellik normal görülmeye başlanırsa gökten taş yağacak
19:00Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek
18:55Tedavi sürecini gözyaşlarıyla anlatan Mustafa Reşit Akçay'dan çağrı: Allah aşkına aşınızı olun
18:45Türkiye’den Kırgızistan’a 150 bin doz koronavirüs aşısı
18:45Irak’ta ABD’nin yarattığı güç boşluğunu Fransa mı dolduruyor?
18:34Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı: 'Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak'
18:33Bitcoin'de sert düşüş: Yüzde 15'ten fazla değer kaybetti
18:22Büyükşehir belediye başkanının koltuğuna oturan yaşlı kadını güçlükle ikna ettiler
18:17Rusya Dışişleri: Moskova, Taliban'dan yeni hükümetin duyurulacağı törene katılması için davet aldı
18:16Rus Dışişleri: Batı ülkelerinin büyükelçilikleri işe aldıkları Rusları satın alıyor
18:14Ermenistan Dışişleri: Ankara ve Bakü’nün Laçın’daki tatbikatı barışı koruma çabalarını baltalıyor
18:05İSKİ'de yüzde 15.62 zam teklifi kabul edildi
18:05Aşı zorunluluğu getiren Trudeau'nun seçim kampanyasını küfür, parmak ve çakıl taşları vurdu
18:03Sarıgül: Türk siyasetinde gündemi biz belirleyeceğiz
17:48Trabzon Sağlık Müdürü: Yoğun bakımların doluluk oranı tama yakın