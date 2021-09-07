https://tr.sputniknews.com/20210907/turkiyeden-kirgizistana-150-bin-doz-koronavirus-asisi-1048698966.html

Türkiye’den Kırgızistan’a 150 bin doz koronavirüs aşısı

Türkiye’den Kırgızistan’a 150 bin doz koronavirüs aşısı

Türkiye’nin Kırgızistan’a Kovid-19 salgını ile mücadelede destek olmak amacıyla 150 bin doz Kovid-19 aşısı bağışlayacağı bildirildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T18:45+0300

2021-09-07T18:45+0300

2021-09-07T18:45+0300

koronavirüs

kırgızistan

türkiye

yardım

bağış

aşı

dünya

kovid-19

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Türkiye'den Kırgızistan'ın Kovid-19 salgını ile mücadelesine destek geldi. Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile görüştüğü bildirilerek, görüşmede sağlık alanında işbirliği ve Türkiye tarafından yapılan Kırgız-Türk Devlet Dostluk Hastanesi’nin yönetim konularının ele alındığı aktarıldı. Büyükelçi Doğan ise yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kırgızistan'a 150 bin doz Kovid-19 aşısı bağışlayacağını ifade etti.'Her doz aşı, kurtarılan bir hayat'Bakan Beyşenaliyev, Türkiye'nin salgınla mücadele ve vatandaşlara sağlık hizmetinin kalitesinin iyileştirilmesi için malzeme ve teknik temeli güçlendirmede Kırgızistan'a büyük destek verdiğini dile getirdi.Beyşenaliyev, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nin hizmete başladığını ve bu sayede vatandaşların yurt dışına çıkmadan tedavi görebileceğini kaydetti. Türkiye'nin aşı desteğinde bulunma kararının sevindirici olduğunu söyleyen Beyşenaliyev, “Dost Türkiye halkına ve ülke yönetimine teşekkür ederim. Her doz aşı kurtarılan bir hayat” dedi.Beyşenaliyev, kardeş Türkiye halkının desteğinin vatandaşların sağlığının korunması için önemli ve gerekli olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20210809/saglik-bakani-koca-turkiye-asilamada-normaline-donuyor-asi-olma-karari-da-hizlandi-1045203374.html

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kırgızistan, türkiye, yardım, bağış, aşı, dünya, kovid-19