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Uluslararası Otomobil Fuarı bugün Münih'te başlıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı bugün Münih'te başlıyor
Her yıl binlerce otomobil severin ve otomobil üreticisinin buluştuğu Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility), Almanya’nın Münih kentinde başlıyor... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T03:25+0300
2021-09-07T03:30+0300
ekonomi
münih
fuar
uluslararası otomobil federasyonu (fia)
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Uluslararası Otomobil Fuarı bu yıl ilk defa Münih'te yapılacak. 70 yıldan bu yana Frankfurt kentinde yapılan fuar, yeni bir konsept kapsamında kapılarını otomobil severlere açıyor.Sadece otomobil fuarı olarak değil bir trafik fuarı olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğin ismi de bu kapsamda IAA yerine IAA Mobility olarak değiştirildi. Basına yansıyan haberlere göre ziyaretçi sayısının yıllardır azalmasından ve klasik otomobil şovunun formatına yönelik eleştirilerin artmasından sonra fuarın formatında değişikliğe gidildi.Fuarda otomobil üreticilerinin yeni araçlarını tanıtmalarının dışında, iklim değişikliği, çipler ve robot taksiler gibi konular ele alınacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in açılışını yapacağı fuara otomobil markaları, bisiklet markaları, teknoloji ve tedarikçi endüstrisindeki bazı firmalar dahil olmak üzere 700 şirket katılıyor. Ziyaretçiler 250 aracı inceleyip test sürüşü yapabilecek. 4 sahnenin kurulacağı fuarda 500 konuşmacı sahne alacak. Yıllardır Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) tarafından Almanya‘nın Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı, bu yıldan itibaren Münih kentinde iki yılda bir düzenlenmeye devam edecek. Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlemler dolayısı ile aşılanmış, Kovid-19 geçirmiş veya PCR test sonucu negatif olan kişiler fuara girebilecek. Fuar 7-12 Eylül arası ziyaret edilebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20200630/koronavirus-salgini--2021-cenevre-otomobil-fuarini-iptal-ettirdi-1042352262.html
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münih, fuar, uluslararası otomobil federasyonu (fia)

Uluslararası Otomobil Fuarı bugün Münih'te başlıyor

03:25 07.09.2021 (güncellendi: 03:30 07.09.2021)
© AFP 2021 / CHRISTOF STACHEUluslararası Otomobil Fuarı
Uluslararası Otomobil Fuarı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AFP 2021 / CHRISTOF STACHE
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Her yıl binlerce otomobil severin ve otomobil üreticisinin buluştuğu Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility), Almanya’nın Münih kentinde başlıyor. Koronavirüs aşısı olmuş, Kovid-19 geçirmiş veya PCR test sonucu negatif olan kişiler fuara girebilecek.
Uluslararası Otomobil Fuarı bu yıl ilk defa Münih'te yapılacak. 70 yıldan bu yana Frankfurt kentinde yapılan fuar, yeni bir konsept kapsamında kapılarını otomobil severlere açıyor.
Sadece otomobil fuarı olarak değil bir trafik fuarı olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğin ismi de bu kapsamda IAA yerine IAA Mobility olarak değiştirildi. Basına yansıyan haberlere göre ziyaretçi sayısının yıllardır azalmasından ve klasik otomobil şovunun formatına yönelik eleştirilerin artmasından sonra fuarın formatında değişikliğe gidildi.
Fuarda otomobil üreticilerinin yeni araçlarını tanıtmalarının dışında, iklim değişikliği, çipler ve robot taksiler gibi konular ele alınacak.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in açılışını yapacağı fuara otomobil markaları, bisiklet markaları, teknoloji ve tedarikçi endüstrisindeki bazı firmalar dahil olmak üzere 700 şirket katılıyor.
Ziyaretçiler 250 aracı inceleyip test sürüşü yapabilecek. 4 sahnenin kurulacağı fuarda 500 konuşmacı sahne alacak.
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30 Haziran 2020, 00:10
Yıllardır Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) tarafından Almanya‘nın Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı, bu yıldan itibaren Münih kentinde iki yılda bir düzenlenmeye devam edecek.
Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlemler dolayısı ile aşılanmış, Kovid-19 geçirmiş veya PCR test sonucu negatif olan kişiler fuara girebilecek.
Fuar 7-12 Eylül arası ziyaret edilebilecek.
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