https://tr.sputniknews.com/20210907/van-gaalden-senol-gunese-ovgu-1048672151.html

Van Gaal'den Şenol Güneş'e övgü

Van Gaal'den Şenol Güneş'e övgü

Van Gaal, Hollanda Milli Takımı'nın Utrecht şehrindeki tesisleri KNVB Campus'te, takımın önemli futbolcularından Memphis Depay'ın da katılımıyla basın... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T01:10+0300

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yaşam

türkiye

hollanda

şenol güneş

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Aday kadrodaki Cody Gakpo'nun sakatlığı ve Nathan Ake'nin de özel izni nedeniyle takımda olamayacağını belirten deneyimli teknik adam, yarın sahaya süreceği kadronun sorulması üzerine, "Türkiye'nin teknik direktörünü bilgilendirmek istemem. Çok iyi ve disiplinli bir teknik direktör. Türkiye oyun disiplini olan bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler, harika takımlarda oynuyorlar. İlk 11'inde iki oyuncu Türkiye'de oynuyor, hepsi dışarıda oynuyor. Biri Beşiktaş'ta biri de Fenerbahçe'de. Teknik direktörleri ile büyük bir disiplin yakaladılar ve bu çok önemli. Çok kompakt olarak defans yapacaklar ve kontra oynayacaklar, tahminim böyle. Kadro tercihimle ilgili bir açıklama yapmayacağım." ifadelerini kullandı.Sahaya süreceği kadronun sürekli olarak basına sızmasına tepki gösteren Louis van Gaal, "Kimi oynatacağımı söylememi beklemenizi üzücü olarak görüyorum. Medya oynayacak futbolcuları önceden söylüyor, buna anlam veremiyorum ama Hollanda'da yaşıyoruz ve ne yazık ki burada kültür böyle. Kadro önceden sızmasın diye her şeyi yapmaya çalışıyorum ama ben polis değilim. Herkes elinden geleni yapmıyor ve oynayacak futbolcuları söylüyor." şeklinde konuştu.Hollandalı teknik adam, maçı final niteliğinde görüp görmediği sorusuna, "Şu anki grupta herhangi bir final havası görmüyorum. Grupta çok iyi takımlar var. Şu an tek avantajımız sahamızda taraftarımızla oynamamız. Bu grupta herkes herkesi yenebilir. Yarın için iyi hissediyorum, bugünkü antrenmanda da Türkiye'ye karşı iyi oynayabileceğimizi gördüm. Beklentiler tabii ki yüksek; Norveç'le 1-1 berabere kaldık, Karadağ'ı 4-0 yendik." cevabını verdi.

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türkiye, hollanda, şenol güneş