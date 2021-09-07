https://tr.sputniknews.com/20210907/vanda-kacak-gocmenleri-tasiyan-minibus-sarampole-devrildi-1-olu-16-yarali--1048671192.html

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, takla atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs şoförü öldü, 16 kaçak... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

van

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minibüs

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22.00 sıralarında Van'ın Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, kaçak geçen göçmenlerin bulunduğu Nadir Özdemir yönetimindeki 06 CEV 566 plakalı minibüs, Başkale ilçesinden Van istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıktı.Sürücü Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkıp taklalar atarak şarampole yuvarlandı.Kazayı görenler, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan minibüs şoförü Nadir Özdemir, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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