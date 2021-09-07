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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, takla atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs şoförü öldü, 16 kaçak... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T00:18+0300
2021-09-07T00:18+0300
türkiye
van
kaçak göçmen
afgan
kaza
kaçak göç
kaçak göçmenler
minibüs
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22.00 sıralarında Van'ın Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, kaçak geçen göçmenlerin bulunduğu Nadir Özdemir yönetimindeki 06 CEV 566 plakalı minibüs, Başkale ilçesinden Van istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıktı.Sürücü Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkıp taklalar atarak şarampole yuvarlandı.Kazayı görenler, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan minibüs şoförü Nadir Özdemir, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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van, kaçak göçmen, afgan, kaza, kaçak göç, kaçak göçmenler, minibüs

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

00:18 07.09.2021
© DHAVan'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
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Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, takla atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs şoförü öldü, 16 kaçak göçmen yaralandı.
22.00 sıralarında Van'ın Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, kaçak geçen göçmenlerin bulunduğu Nadir Özdemir yönetimindeki 06 CEV 566 plakalı minibüs, Başkale ilçesinden Van istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıktı.
Sürücü Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkıp taklalar atarak şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenler, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü.
Tedaviye alınan yaralılardan minibüs şoförü Nadir Özdemir, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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