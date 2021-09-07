Vektor Bilim Merkezi: Rusya'da Mu varyantı görülmedi

Açıklamada, Rusya'da şimdiye dek Mu varyantlı Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilmediği ve bu varyantın Delta varyantının yerini alması için bir emare bulunmadığı kaydedildi.Mu varyantının ilk olarak 11 Ocak 2021'de görüldüğünü ve 46 ülkeye yayıldığını belirten Vektör Bilim Merkezi, bu varyantın Güney Amerika sınırları dışında çok fazla yayılmadığını ve dünyadaki payının yüzde 0.5 olduğunu bildirdi.Bu varyantın Rusya'ya girmesi halinde geniş bir şekilde yayılacağını düşünmek için hiçbir dayanak bulunmadığının altını çizen merkez, küçük yayılma alanı nedeniyle bunun Delta varyantının yerini alamayacağını vurguladı.
Rusya Sağlık Bakanlığı ile İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'na (Rospotrebnadzor) bağlı Vektör Bilim Merkezi, Kovid-19'un Mu varyantının Rusya'da henüz görülmediğini açıkladı.
Açıklamada, Rusya'da şimdiye dek Mu varyantlı Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilmediği ve bu varyantın Delta varyantının yerini alması için bir emare bulunmadığı kaydedildi.
Mu varyantının ilk olarak 11 Ocak 2021'de görüldüğünü ve 46 ülkeye yayıldığını belirten Vektör Bilim Merkezi, bu varyantın Güney Amerika sınırları dışında çok fazla yayılmadığını ve dünyadaki payının yüzde 0.5 olduğunu bildirdi.
Bu varyantın Rusya'ya girmesi halinde geniş bir şekilde yayılacağını düşünmek için hiçbir dayanak bulunmadığının altını çizen merkez, küçük yayılma alanı nedeniyle bunun Delta varyantının yerini alamayacağını vurguladı.