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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210907/washington-taliban-hukumetini-taniyacak-mi-bidene-gore-o-noktaya-daha-cok-var-1048679060.html
Washington, Taliban hükümetini tanıyacak mı?: Biden'e göre 'o noktaya daha çok var'
Washington, Taliban hükümetini tanıyacak mı?: Biden'e göre 'o noktaya daha çok var'
Bloomberg News'a konuşan ABD Başkanı, Taliban hükümetini kurulur kurulmaz tanıma gibi bir niyetinin olmadığını ifade ederek "Ona daha çok var" dedi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T10:22+0300
2021-09-07T10:35+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
joe biden
hükümet
tanıma
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Afganistan'da hakimiyeti sağlayan İslamcı örgüt Taliban'ın şeriata uygun olacağını belirttiği yönetiminin uluslararası tanıma elde edip edemeyeceği tartışmasına Beyaz Saray da katıldı. Selefi Donald Trump'ın Taliban'la vardığı anlaşmayı hayata geçirerek Afganistan'dan çekilen ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ı yeni Afgan hükümeti olarak tanımaya yakın bir noktada olmadıklarını dile getirdi. Bloomberg News muhabiri Sophia Cai'nin sorularını yanıtlayan Biden, Taliban hükümetini kurulur kurulmaz tanıma gibi bir niyetinin olmadığını ifade ederek "Ona daha çok var" dedi. 'Acelemiz yok'Bir hafta önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden yönetiminin Taliban'ı böyle bir rol içinde tanımak için 'acele etmediğini' söylemişti. Psaki, basın mensuplarına, "Bu, Taliban'ın davranışına ve küresel topluluğun beklentilerine yanıt verip vermeyeceklerine çok bağlı olacak" diye konuşmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan benzer açıklama gelmişti. Taliban'dan yeni hükümeti tez zamanda açıklayacaklarına dair demeçler yoğunlaşırken, pek çok dünya lideri, Taliban'ı, Afganistan'ın resmi hükümeti olarak tanıma işareti vermedi ve böyle bir taahhütte bulunmadan önce örgütün icraatlarına bakacaklarını belirtti. Daha önceki Taliban yönetimini sadece üç ülke tanımıştı: Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE).
https://tr.sputniknews.com/20210903/talibanin-kontrolundeki-baskanlik-sarayi-onunde-kadin-haklari-protestosu-1048580318.html
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abd, afganistan, taliban, joe biden, hükümet, tanıma

Washington, Taliban hükümetini tanıyacak mı?: Biden'e göre 'o noktaya daha çok var'

10:22 07.09.2021 (güncellendi: 10:35 07.09.2021)
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS
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Bloomberg News'a konuşan ABD Başkanı, Taliban hükümetini kurulur kurulmaz tanıma gibi bir niyetinin olmadığını ifade ederek "Ona daha çok var" dedi.
Afganistan'da hakimiyeti sağlayan İslamcı örgüt Taliban'ın şeriata uygun olacağını belirttiği yönetiminin uluslararası tanıma elde edip edemeyeceği tartışmasına Beyaz Saray da katıldı.
Selefi Donald Trump'ın Taliban'la vardığı anlaşmayı hayata geçirerek Afganistan'dan çekilen ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ı yeni Afgan hükümeti olarak tanımaya yakın bir noktada olmadıklarını dile getirdi.
Bloomberg News muhabiri Sophia Cai'nin sorularını yanıtlayan Biden, Taliban hükümetini kurulur kurulmaz tanıma gibi bir niyetinin olmadığını ifade ederek "Ona daha çok var" dedi.
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Taliban'ın kontrolündeki başkanlık sarayı önünde kadın hakları protestosu
3 Eylül, 14:08

'Acelemiz yok'

Bir hafta önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden yönetiminin Taliban'ı böyle bir rol içinde tanımak için 'acele etmediğini' söylemişti.
Psaki, basın mensuplarına, "Bu, Taliban'ın davranışına ve küresel topluluğun beklentilerine yanıt verip vermeyeceklerine çok bağlı olacak" diye konuşmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan benzer açıklama gelmişti.
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Taliban'dan yeni hükümeti tez zamanda açıklayacaklarına dair demeçler yoğunlaşırken, pek çok dünya lideri, Taliban'ı, Afganistan'ın resmi hükümeti olarak tanıma işareti vermedi ve böyle bir taahhütte bulunmadan önce örgütün icraatlarına bakacaklarını belirtti.
Daha önceki Taliban yönetimini sadece üç ülke tanımıştı: Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE).
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