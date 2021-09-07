https://tr.sputniknews.com/20210907/whatsapp-son-gorulme-ozelligini-degistiriyor-1048681726.html

WhatsApp, 'son görülme' özelliğini değiştiriyor

WhatsApp, 'son görülme' özelliğini değiştiriyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellikler arasında yer alan 'son görülme'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. WhatsApp... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T11:50+0300

2021-09-07T11:50+0300

2021-09-07T11:50+0300

yaşam

whatsapp

kara liste

mesajlaşma

özellik

ios

son görülme

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Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.NTV'nin WABetaInfo sitesinden aktardığı habere göre, 'gizlilik' ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir özelliği kullanıma sundu.Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek.'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak.Bu 'kara liste'ye eklenen kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek.Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

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2021

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whatsapp, kara liste, mesajlaşma, özellik, ios, son görülme