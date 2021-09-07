Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210907/yesim-salkim-haber-programi-sunacak-1048702790.html
Yeşim Salkım haber programı sunacak
Yeşim Salkım haber programı sunacak
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, TGRT Haber’de televizyon haberciliğine başlıyor. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T21:04+0300
2021-09-07T21:04+0300
yaşam
tgrt
yeşim salkım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103980/18/1039801872_0:10:1000:573_1920x0_80_0_0_99a9424144a370740808532843d9cad3.jpg
Bugün ilk yayınıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı Yeşim Salkım, TGRT Haber’le anlaşmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Babasını Koronavirüs'ten kaybeden ünlü sanatçı, televizyon ekranına halkın sesi olmak için çıkacağını ifade etti.Salkım “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur’ demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam” şeklinde konuştu.Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, salıdan cumaya saat 22.30’da TGRT Haber’de yayınlanacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103980/18/1039801872_112:0:889:583_1920x0_80_0_0_07f66f16850e6cbc2e526c59128ddeb6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tgrt, yeşim salkım

Yeşim Salkım haber programı sunacak

21:04 07.09.2021
© Fotoğraf : TwitterYeşim Salkım
Yeşim Salkım - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, TGRT Haber’de televizyon haberciliğine başlıyor.
Bugün ilk yayınıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı Yeşim Salkım, TGRT Haber’le anlaşmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Babasını Koronavirüs'ten kaybeden ünlü sanatçı, televizyon ekranına halkın sesi olmak için çıkacağını ifade etti.
Salkım “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur’ demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam” şeklinde konuştu.
Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, salıdan cumaya saat 22.30’da TGRT Haber’de yayınlanacak.
220001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:42Elvis Presley’in saçı 72 bin 500 dolara satıldı
21:38MEB’den ‘OECD araştırması’ açıklaması
21:30Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı
21:12Düğünde damada 11 bin liralık telefon takıldı
21:04Yeşim Salkım haber programı sunacak
20:52Esenyurt’ta arkadaşıyla birlikte 5 erkek tarafından taciz ve darp edilen kadın: Serbest bırakıldılar
20:42Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı
20:37Otele kadın misafir çağıran 5 Hollanda U19 futbolcusu kadro dışı kaldı
20:26Adana'da bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilogram esrar bulundu
20:25Zaharova, NYT'yi yalanladı: Sıromolotov, eski Katalonya Başkanı Puigdemont'un danışmanıyla görüşmedi
20:14RTÜK'ten Ece Üner, Didem Arslan Yılmaz ve Fulya Öztürk'ün programlarına ceza
19:56Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin konuştu
19:55Şentop'tan parlamento başkanlarına dezenformasyon ve nefret söylemine karşı hukuki düzenleme çağrısı
19:53FIFA, Brezilya - Arjantin maçı sonrası disiplin soruşturması başlattı
19:50Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 274 can kaybı, 23 bin 638 yeni vaka
19:47Araştırma: Delta’yı etkisizleştirmek için 8 kat daha fazla antikora ihtiyaç var
19:41AB Yüksek Temsilcisi Borrell, NATO'nun Erbil'de ikinci bir karargah açmayı planladığını açıkladı
19:40Elektrik faturası 155 bin gelen çiftçi: Fabrika mı çalıştırıyorum ben
19:35CHP'li vekilden soru önergesi: '1.5 ton uyuşturucu ile yakalanan uçak Ethem Sancak'a mı ait?'
19:29Demet Akalın'dan Spor Bakanlığı'na A Milli Kadın Voleybol Takımı için çağrı