https://tr.sputniknews.com/20210907/yesim-salkim-haber-programi-sunacak-1048702790.html

Yeşim Salkım haber programı sunacak

Yeşim Salkım haber programı sunacak

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, TGRT Haber’de televizyon haberciliğine başlıyor. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T21:04+0300

2021-09-07T21:04+0300

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yaşam

tgrt

yeşim salkım

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Bugün ilk yayınıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı Yeşim Salkım, TGRT Haber’le anlaşmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Babasını Koronavirüs'ten kaybeden ünlü sanatçı, televizyon ekranına halkın sesi olmak için çıkacağını ifade etti.Salkım “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur’ demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam” şeklinde konuştu.Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, salıdan cumaya saat 22.30’da TGRT Haber’de yayınlanacak.

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2021

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tgrt, yeşim salkım