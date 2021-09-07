https://tr.sputniknews.com/20210907/yogun-bakimda-yatanlarin-yuzde-51i-hic-asi-yaptirmayanlar-1048680925.html

Yoğun bakımda yatanların yüzde 51'i hiç aşı yaptırmayanlar

Yoğun bakımda yatanların yüzde 51'i hiç aşı yaptırmayanlar

Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye’deki 60 yoğun bakım ünitesinde 952 koronavirüs hastası ile ilgili aşı araştırması yaptı. Buna göre, yoğun bakımda yatan... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T11:15+0300

2021-09-07T11:15+0300

2021-09-07T11:15+0300

koronavirüs

türkiye

sağlık bakanlığı

yoğun bakım

biontech

türk yoğun bakım derneği

sinovac

delta varyantı

delta plus

mu varyantı

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Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye’deki 60 hastanenin yoğun bakım ünitelerindeki koronavirüs hastalarını mercek altına aldı. 11 Ağustos'ta tedavi gören 952 koronavirüs hastası ile ilgili aşı analizi gerçekleştirdi. Sonuçlara göre aşı yaptırmayanlar, iki doz Sinovac olup vakti geldiği halde üçüncü dozu olmayanlar ile aşı dozlarını tamamlamayanlar büyük risk altında.'Sinovac'ın etki süresi geçiyor'TRT Haber'den Fatma Demir Turgut'un aktardığı habere göre, Türk Yoğun Bakım Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Fethi Gül, bu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri olarak yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çekiyor:Yoğun bakımlarda delta varyantıAraştırmaya göre aşısız grupta yaş ortalaması 58, iki doz sinovac aşılı olan grupta ise yaş ortalaması 73. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran da 2 hastadan birinin aşısız olduğunu söylüyor:Yoğun bakımdaki 952 kişi arasında iki doz Biontech aşısı olanlar ise yalnızca 5. Yoğun bakım hastalarında ağırlıklı olarak Delta, Delta Plus ve Alfa varyantlarına rastlandı.

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türkiye, sağlık bakanlığı, yoğun bakım, biontech , türk yoğun bakım derneği, sinovac, delta varyantı , delta plus, mu varyantı