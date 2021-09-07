https://tr.sputniknews.com/20210907/yogun-bakimda-yatanlarin-yuzde-51i-hic-asi-yaptirmayanlar-1048680925.html
Yoğun bakımda yatanların yüzde 51'i hiç aşı yaptırmayanlar
Yoğun bakımda yatanların yüzde 51'i hiç aşı yaptırmayanlar
Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye’deki 60 yoğun bakım ünitesinde 952 koronavirüs hastası ile ilgili aşı araştırması yaptı. Buna göre, yoğun bakımda yatan... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T11:15+0300
2021-09-07T11:15+0300
2021-09-07T11:15+0300
koronavirüs
türkiye
sağlık bakanlığı
yoğun bakım
biontech
türk yoğun bakım derneği
sinovac
delta varyantı
delta plus
mu varyantı
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Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye’deki 60 hastanenin yoğun bakım ünitelerindeki koronavirüs hastalarını mercek altına aldı. 11 Ağustos'ta tedavi gören 952 koronavirüs hastası ile ilgili aşı analizi gerçekleştirdi. Sonuçlara göre aşı yaptırmayanlar, iki doz Sinovac olup vakti geldiği halde üçüncü dozu olmayanlar ile aşı dozlarını tamamlamayanlar büyük risk altında.'Sinovac'ın etki süresi geçiyor'TRT Haber'den Fatma Demir Turgut'un aktardığı habere göre, Türk Yoğun Bakım Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Fethi Gül, bu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri olarak yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çekiyor:Yoğun bakımlarda delta varyantıAraştırmaya göre aşısız grupta yaş ortalaması 58, iki doz sinovac aşılı olan grupta ise yaş ortalaması 73. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran da 2 hastadan birinin aşısız olduğunu söylüyor:Yoğun bakımdaki 952 kişi arasında iki doz Biontech aşısı olanlar ise yalnızca 5. Yoğun bakım hastalarında ağırlıklı olarak Delta, Delta Plus ve Alfa varyantlarına rastlandı.
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türkiye, sağlık bakanlığı, yoğun bakım, biontech , türk yoğun bakım derneği, sinovac, delta varyantı , delta plus, mu varyantı
Yoğun bakımda yatanların yüzde 51'i hiç aşı yaptırmayanlar
Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye’deki 60 yoğun bakım ünitesinde 952 koronavirüs hastası ile ilgili aşı araştırması yaptı. Buna göre, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 51.4'ünün hiç aşı yaptırmadığı tespit edildi.
Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye’deki 60 hastanenin yoğun bakım ünitelerindeki koronavirüs hastalarını mercek altına aldı.
11 Ağustos'ta tedavi gören 952 koronavirüs hastası ile ilgili aşı analizi gerçekleştirdi. Sonuçlara göre aşı yaptırmayanlar, iki doz Sinovac olup vakti geldiği halde üçüncü dozu olmayanlar ile aşı dozlarını tamamlamayanlar büyük risk altında.
'Sinovac'ın etki süresi geçiyor'
TRT Haber'den Fatma Demir Turgut'un aktardığı habere
göre, Türk Yoğun Bakım Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Fethi Gül, bu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri olarak yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çekiyor:
"Bunun dışında kalan hastaları gözlemlediğimizde yüzde 39 çift doz inaktif aşı ile Sinovac aşılı olanları gözlemledik. Sinovac aşısının da gösterilen bir etki süresi vardı. Bu etki süresinin bir süre sonra geçtiğini gördük. Bu anlamda özellikle üçüncü ay içerisinde etkisinin yavaşlamış olması son 3 ay içinde de etkisinin yavaşlamış olmasından dolayı, 4’ncü ayda da etkinliğinin iyice yavaşlamış olmasından dolayı bu hasta grubunda özellikle Sinovac hasta grubunda üçüncü doz rapel dozunun yapılmasını önereceğiz"
Yoğun bakımlarda delta varyantı
Araştırmaya göre aşısız grupta yaş ortalaması 58, iki doz sinovac aşılı olan grupta ise yaş ortalaması 73. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran da 2 hastadan birinin aşısız olduğunu söylüyor:
"Geri kalanların da büyük bir bölümü aşı programını tamamlamamış hastalardan oluşuyor. Dolayısı ile yüzde 80-85 civarında aşılı, aşısız ve aşı programını tamamlamamış yoğun bakım yatışlarına sahiptiler."
Yoğun bakımdaki 952 kişi arasında iki doz Biontech aşısı olanlar ise yalnızca 5. Yoğun bakım hastalarında ağırlıklı olarak Delta, Delta Plus ve Alfa varyantlarına rastlandı.