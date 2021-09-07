https://tr.sputniknews.com/20210907/zaharova-nytyi-yalanladi-siromolotov-eski-katalonya-baskani-puigdemontun-danismaniyla-gorusmedi-1048701972.html

Zaharova, NYT'yi yalanladı: Sıromolotov, eski Katalonya Başkanı Puigdemont'un danışmanıyla görüşmedi

Zaharova, NYT'yi yalanladı: Sıromolotov, eski Katalonya Başkanı Puigdemont'un danışmanıyla görüşmedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov'un Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması konusunda eski Katalonya... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T20:25+0300

2021-09-07T20:25+0300

2021-09-07T20:25+0300

rusya

mariya zaharova

carles puigdemont

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Daha önce eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un danışmanı Josep Lluis Alay, 2019 baharında Moskova'ya gittiğini ancak bu ziyaretlerin yabancı gazeteciler ve yetkililerle düzenli temasların bir parçası olduğunu söylemişti. New York Times (NYT) gazetesiyse, Avrupalı bir istihbarat servisinin raporuna dayanarak Alay'ın Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması Rusya'nın desteğini almak için Oleg Sıromolotov da dahil Rus yetkililerle bir araya geldiğini öne sürmüştü.Telegram hesabından açıklama yaparak NYT'nin haberini yalanlayan Zaharova, "Oleg Sıromolotov'a görüşmenin ne zaman ve hangi formatta gerçekleştiğini sordum. Görünen o ki, Moskova'da veya başka bir yerde hiçbir görüşme yapılmadı. Sıromolotov, Alay'la Moskova'da ve yurtdışında görüşmedi, temas kurmadı ve kurmuyor" dedi.NYT'nin haberinin tamamını 'en aptal yalan haber' olarak niteleyen Zaharova, gazetenin bu bilginin gerçekliğini doğrulamak için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na başvurmadığına dikkat çekerek bunun 'önceden planlanmış provokasyonun' yeni bir kanıtı olduğunun altını çizdi.Zaharova, NYT ile bu yalan habere yer veren tüm medya kuruluşlarının tekzip yayınlanması gerektiğini vurguladı.

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rusya, mariya zaharova, carles puigdemont