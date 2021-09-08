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https://tr.sputniknews.com/20210908/5-yila-kadar-hapsi-isteniyordu-metin-hara-beraat-etti-1048720572.html
5 yıla kadar hapsi isteniyordu: Metin Hara beraat etti
5 yıla kadar hapsi isteniyordu: Metin Hara beraat etti
Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları bulunan Metin Hara, ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T12:56+0300
2021-09-08T12:58+0300
türkiye
metin hara
doktor
suçlama
duruşma
beraat
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İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Hara katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Hara'nın üzerine atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar verilmesini talep etti.Mütalaaya karşı savunma yapan Hara'nın avukatı da müvekkilinin beraatını istedi.Mahkeme, Metin Hara'nın beraatına karar verdi.İddianameye göre 13 Temmuz 2017'de BİMER'e Metin Hara'nın şikâyet edilmesi üzerine, ihbarın Beşiktaş Kaymakamlığı'na gönderildiği, kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara'nın sahibi olduğu ‘İnsanagüven’ isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde ‘Tamamlayıcı Tıp Uzmanı’ unvanını kullandığı tespitiyle iş yeri o dönem mühürlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.İnternet üzerinde yapılan araştırmada da Metin Hara'nın kendisini ‘fizyoterapist, enerji uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanı’ olarak tanıttığı, eğitimler düzenlediği, seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, tedaviye yardımcı olduğu gibi beyanlarda bulunduğu kaydedildi.Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Metin Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka Tamamlayıcı Tıp Uzmanı unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi.Suçlamaları reddeden Metin Hara'nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilen iddianamede, ‘diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
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metin hara, doktor, suçlama, duruşma, beraat

5 yıla kadar hapsi isteniyordu: Metin Hara beraat etti

12:56 08.09.2021 (güncellendi: 12:58 08.09.2021)
© DHAMetin Hara
Metin Hara - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
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Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları bulunan Metin Hara, ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Hara katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Hara'nın üzerine atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar verilmesini talep etti.
Mütalaaya karşı savunma yapan Hara'nın avukatı da müvekkilinin beraatını istedi.
Mahkeme, Metin Hara'nın beraatına karar verdi.
İddianameye göre 13 Temmuz 2017'de BİMER'e Metin Hara'nın şikâyet edilmesi üzerine, ihbarın Beşiktaş Kaymakamlığı'na gönderildiği, kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara'nın sahibi olduğu ‘İnsanagüven’ isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde ‘Tamamlayıcı Tıp Uzmanı’ unvanını kullandığı tespitiyle iş yeri o dönem mühürlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
İnternet üzerinde yapılan araştırmada da Metin Hara'nın kendisini ‘fizyoterapist, enerji uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanı’ olarak tanıttığı, eğitimler düzenlediği, seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, tedaviye yardımcı olduğu gibi beyanlarda bulunduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Metin Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka Tamamlayıcı Tıp Uzmanı unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi.
Suçlamaları reddeden Metin Hara'nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilen iddianamede, ‘diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
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