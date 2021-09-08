https://tr.sputniknews.com/20210908/abd-baskani-joe-bidenin-esi-jill-biden-ogretmenlige-devam-edecek-1048736811.html

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden öğretmenliğe devam edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden öğretmenliğe devam edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Northern Virginia Üniversitesinde öğretmenliğe devam edeceğini bildirdi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T18:33+0300

2021-09-08T18:33+0300

2021-09-08T18:33+0300

joe biden

öğretmen

jill biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044706224_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2484791c579e074f7e90dadb3703ac18.jpg

Beyaz Saray'daki görevleri haricinde tam zamanlı bir işte çalışan ABD'nin ilk First Lady'si Biden, Good Housekeeping dergisine yaptığı açıklamada, yerini başka bir şeyin alamayacağı bazı şeylerin olduğunu belirterek üniversiteye geri dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde bir yılı aşkın süredir İngilizce öğretmeni olarak çevrim içi eğitim veren Biden, 2009'dan beri çalıştığı Northern Virginia Üniversitesinde yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi.Jill Biden, her zaman kariyere sahip bir kadın olmak istediğini belirterek "Öğretmenlik sadece benim yaptığım bir şey değil. Ben buyum." ifadesini kullandı.Ülke basınındaki bazı haberlerde Jill Biden'a, Beyaz Saray'dan üniversiteye giderken ve kampüsteyken sivil polislerin eşlik edeceği kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, öğretmen, jill biden